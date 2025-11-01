Advertisement
India vs South Africa Women: Final से पहले इस 'चीज' ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन, कहीं फिर ना टूट जाए सपना

Women ODI World Cup 2025 Final: जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो अब आ चुका है. अब से कुछ घंटों के बाद महिला वनडे विश्व कप का फाइनल होगा. खिताबी जंग से एक चीज टीम इंडिया को टेंशन दे रही होगी. ये कहानी 20 साल से चली आ रही है.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:59 PM IST
South Africa vs India Women ODI

Women ODI World Cup 2025 Final: महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में अब कुछ ही घंटे बचे हैं. 2 नवंबर के दिन दोपहर 3 बजे से खिताबी जंग शुरू होगी, जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने-सामने होंगी. इस बार नया चैंपियन मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें इतिहास में एक भी खिताब हासिल नहीं कर पाई हैं. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकैडमी में होने वाले इस महामुकाबले से पहले टीम इंडिया के फैंस को एक डर सता रहा है, ये डर उसे आंकड़ों की चलते सामने आया है, जिसमें ये बताया गया कि वनडे विश्व कप के इतिहास में टीम इंडिया पिछले 20 साल से साउथ अफ्रीका को हरा नहीं सकी है.

फाइनल से पहले टीम इंडिया के सामने 20 साल पुराना यह रिकॉर्ड एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है. टीम इंडिया के लिए टेंशन वाली बात ये है कि आखिरी दफा उसने अफ्रीकी टीम को 2005 में मात दी थी, इससे पहले 1997 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पांच विकेट से हराया. फिर 2000 में भी भारतीय टीम भारी पड़ी थी और उसने मैच आठ विकेट से जीता था, फिर 2005 में भी बाजी मारी थी.

2005 के विश्व कप के बाद जब-जब यह दोनों टीमें विश्व कप में मैदान पर उतरीं तो भारत को हार झेलनी पड़ी. इस विश्व कप के लीग स्टेज में भी अफ्रीकी टीम भारत को मात दे चुकी है. इस तरह पिछले 20 साल से टीम इंडिया पर अफ्रीका का दबदबा साफ है. इसी चीज ने फैंस के होश उड़ा रखे हैं.

क्या टूटेगा 20 साल का सिलसिला?

अगर इतिहास उठाकर देखें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे विश्व कप में कुल 6 मैच हुए हैं. दोनों ने तीन-तीन बार जीत हासिल की है. भारत को आखिरी जीत 2005 में मिली थी. इसके बाद हुए तीनों मैच अफ्रीका ने जीते हैं. लीग स्टेज में साउथ अफ्रीका ने भारत को बुरी तरह मात दी थी. अब यही टीम फाइनल में भिड़ेगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया 20 साल से चला आ रहा हार का सिलसिला तोड़ पाएगी या नहीं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन है आगे?

अगर ओवरऑल वनडे में भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीम का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखें तो यह दोनों टीमें 34 बार आमने-सामने हुई हैं. इनमें से 20 मैच भारत ने जीते, जबकि 13 में अफ्रीका विजयी रही. एक मैच का रिजल्ट नहीं निकला था.

तीसरी बार फाइनल खेलेगी टीम इंडिया

भारतीय महिला टीम अपने तीसरी दफा फाइनल में जगह बनाने में सफल रही. इससे पहले उसे 2005 और 2017 में हार का सामना करना पड़ा था. वो इस बार के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहेगी. आखिरी दफा टीम इंडिया को 2017 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने हरा दिया था. वहीं अफ्रीकी टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है.

