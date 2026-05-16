IND vs PAK मैच के लिए रहें तैयार...Team India के लिए खतरा बनेगी ये वर्ल्ड रिकॉर्डधारी, 15 बॉल पर ठोक चुकी है फिफ्टी

Women’s T20 World Cup 2026: इन दिनों भारत में आईपीएल 2026 की धूम है. आईपीएल के बाद 12 जून से इंग्लैंड में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होगा. क्रिकेट के इस महाकुंभ में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मुकाबला तय है. भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की जंग सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दोनों देशों के करोड़ों फैंस के लिए एक जज्बात है. जब भी ये दोनों टीमें मैदान पर आमने-सामने होती हैं, तो सांसें थम जाती हैं. एक बार फिर इन दोनों टीमों के बीच होने वाले महामुकाबले की तारीख तय हो चुकी है.

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 जून को हाई-वोल्टेज और बेहद रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, जिसका गवाह इंग्लैंड का ऐतिहासिक शहर बर्मिंघम बनेगा. आईसीसी द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच यह महामुकाबला 14 जून 2026 को खेला जाएगा. बर्मिंघम का एजबेस्टन (Edgbaston) मैदान इस ब्लॉकबस्टर संडे मुकाबले को होस्ट करेगा.

रिकॉर्डधारी कप्तान बनेगी बड़ा खतरा

इस बार का भारत-पाकिस्तान मुकाबला रणनीतिक रूप से बेहद खास होने वाला है. एक तरफ जहां भारतीय टीम अपने आक्रामक इरादों के साथ मैदान पर उतरेगी, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली 24 वर्षीय ऑलराउंडर फातिमा सना (Fatima Sana) को अपनी टीम की कमान सौंपी है. फातिमा सना ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ महज 15 गेंदों में सबसे तेज टी20I अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया था. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के सामने इस इन-फॉर्म कप्तान को जल्दी रोकने की बड़ी चुनौती होगी.

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फातिमा सना क्यों हैं बड़ा खतरा?

फातिमा सना एक दमदार ऑलराउंडर हैं, जो क्रीज पर आते ही चौके-छक्कों की बारिश कर देती हैं. उनके पास लंबे छक्के लगाने की जबरदस्त क्षमता है. यह खिलाड़ी शानदार फॉर्म में भी चल रही है. यही वजह है कि फातिमा भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं. फातिमा पाकिस्तान के लिए अब तक 55 मैचों की 36 पारियों में 2 अर्धशतकों की मदद से 646 रन बना चुकी हैं. गेंद से उन्होंने 48 विकेट भी हासिल किए हैं.

वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम टी20 में भी दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी. भारतीय टीम का पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान से है. साल 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही थी. इस बार टीम पुराने प्रदर्शन को भुलाकर इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान का फाइनल स्क्वॉड

फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एयमन फातिमा, आलिया रियाज, नतालीया परवेज, सैरा जाबीन, मुनीबा अली (विकेटकीपर), तुबा हसन, रामीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधु, डायना बेग, तस्मिया रुबाब.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.

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