Women World cup final: बदल गया 52 साल का इतिहास, Final में पहली बार होने जा रहा ऐसा, हर कोई हो रहा हैरान

Women World cup final: महिला वनडे विश्व कप 2025 आखिरी मोड़ पर है. दोनों सेमीफाइनल हो चुके हैं और अब फाइनल की बारी है. साउथ अफ्रीका और भारतीय टीम के बीच ट्रॉफी के लिए जंग होगी. इस बार नया चैंपियन मिलने वाला है. खास बात ये है कि इस बार 52 साल का इतिहास भी बदलने जा रहा है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:55 AM IST
Women World cup final IND W vs SA W
Women World cup final: महिला वनडे विश्व कप 2025 में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 2 टीमों ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है. भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच खिताबी जंग होगी. फाइनल मुकाबला 2 नवंबर यानी रविवार को होगा. इस विश्व कप में कुछ ऐसा होने जा रहा है, जो 52 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था. साउथ अफ्रीका और भारत ने मिलकर 52 साल पुराना इतिहास बदल दिया.

साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड, जबकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई. इस बार नया चैंपियन मिलेगा, क्योंकि भारत-अफ्रीका ने इतिहास में एक भी खिताब नहीं जीता. भारत जहां तीसरी दफा तो साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंची है, जो भी टीम जीतेगी उसकी ये पहली ट्रॉफी होगी. अब सवाल ये है कि आखिर 52 साल पुराना वो कौन सा इतिहास जो इस बार बदल गया है, आइए नीचे जानते हैं.

बदल गया 52 साल पुराना इतिहास

दरअसल, महिला वनडे विश्व कप का इतिहास 52 साल पुराना है. पहला संस्करण 1973 में हुआ था. तब से लेकर अब तक 12 सीजन हो चुके हैं. इस बार 13वां संस्करण है. पिछले 12 सीजन में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब फाइनल में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कोई एक भी टीम नहीं है. कहने का मतलब ये है कि अब से पहले तक जितने भी सीजन हुए उसके फाइनल में इन दोनों में से कोई ना कोई एक टीम जरूर फाइनल खेलगी, लेकिन इस बार ये इतिहास बदल गया है.

25 साल बाद मिलेगा नया चैंपियन

1973 में हुए पहले सीजन में इंग्लैंड टीम चैंपियन बनी थी. टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 7 खिताब जीते हैं. इंग्लैंड चार बार टूर्नामेंट जीत चुकी है. साल 2000 में न्यूजीलैंड की टीम चैंपियन बनी थी. अब पूरे 24 साल बाद महिला वनडे विश्व कप में नया चैंपियन मिलने जा रहा है, क्योंकि ना भारत और ना ही अफ्रीका ने अब तक कोई खिताब जीता है.

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 फाइनल किस दिन होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच होने वाले फाइनल की तारीख 2 नवंबर है. इस दिन संड है, जो सुपर संडे बनेगा. टीम इंडिया अपने घर में इतिहास का पहला खिताब जीतने उतरेगी. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खिताबी जंग दोपहर 3 बजे से शुरू होगी.

महिला वनडे वर्ल्ड कप की विनर टीमों की लिस्ट 

1973-इंग्लैंड
1978- ऑस्ट्रेलिया
1982- ऑस्ट्रेलिया
1988- ऑस्ट्रेलिया
1993- इंग्लैंड
1997- ऑस्ट्रेलिया
2000- न्यूजीलैंड
2005- ऑस्ट्रेलिया
2009- इंग्लैंड
2013- ऑस्ट्रेलिया
2017- इंग्लैंड
2022-ऑस्ट्रेलिया

ये बी पढ़ें: ये हार कभी नहीं भूलेगा ऑस्ट्रेलिया, भारत की बेटियों ने कंगारू टीम को दिया बड़ा 'जख्म', बदल गया 8 साल का इतिहास

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

