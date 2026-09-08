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Women's Asia Cup 2026: क्या IND-PAK के बीच होगी खिताबी जंग? सेमीफाइनल में भारत, समझें समीकरण

Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 रोमांचक मोड़ ले चुका है. भारतीय टीम ने जीत की हैट्रिक लगाकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है. जिसके बाद हर फैन के जेहन में सवाल होगा कि भारत का सेमीफाइनल मैच किस टीम के साथ होगा. आईए इसे हम समीकरण से समझते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 08, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:08 PM IST
Women's Asia Cup 2026: क्या IND-PAK के बीच होगी खिताबी जंग? सेमीफाइनल में भारत, समझें समीकरण
Image Credit: PIC-IANS

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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