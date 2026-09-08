Women's Asia Cup 2026: क्या IND-PAK के बीच होगी खिताबी जंग? सेमीफाइनल में भारत, समझें समीकरण

समीकरण को समझें तो भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग का संयोग भी बन सकता है. भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश या यूएई से होगा, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. भारत की फाइनल में जगह लगभग पक्की है. वहीं, बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल श्रीलंका की टीम से होगा. श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीते हैं. दोनों टीमों के आंकड़े लगभग बराबरी के हैं. अगर पाकिस्तान की महिला टीम ये मैच जीत जाती है तो खिताबी जंग में भारत से टक्कर लेगी. ये मैच 11 सितंबर को खेला जाएगा.