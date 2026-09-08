Women's Asia Cup 2026: क्या IND-PAK के बीच होगी खिताबी जंग? सेमीफाइनल में भारत, समझें समीकरण

Women's Asia Cup 2026: भारतीय महिला टीम ने पिछले मैच में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में बुरी तरह से रौंद डाला. पूरी पाकिस्तान की टीम 55 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी और टीम ने 7 विकेट से मैच अपने नाम किया था. ये टीम इंडिया की लगातार तीसरी जीत थी, जिसके बाद हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की. पहला सेमीफाइनल मुकाबला 10 सितंबर को होगा. भारतीय टीम की टक्कर किससे होगी, आइए महिला एशिया कप की प्वाइंट्स टेबल से समझते हैं.
महिला एशिया कप में दो ग्रुप हैं, भारत पहले ग्रुप का हिस्सा है. दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. ग्रुप-A में पहले स्थान की टीम का मुकाबला ग्रुप-B की दूसरे नंबर की टीम के साथ होगा जबकि ग्रुप-B की पहले नंबर की टीम का मुकाबला ग्रुप-A की दूसरे नंबर की टीम से होगा. भारतीय टीम ग्रुप-A में 3 मैच जीतकर पहले स्थान पर है.
अब सवाल है कि भारतीय टीम का सेमीफाइनल मैच किस टीम के साथ होगा. इसका फैसला 8 सिंतबर यानी आज शाम हो जाएगा. बांग्लादेश टीम का मुकाबला यूएई से है, इन दोनों में जो भी टीम जीतती है, वो सेमीफाइनल में 10 सितंबर को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम से टक्कर लेगी. पाकिस्तान ने ग्रुप-A में दूसरे स्थान पर ग्रुप स्टेज को खत्म किया और 2 जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है.
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समीकरण को समझें तो भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग का संयोग भी बन सकता है. भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश या यूएई से होगा, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. भारत की फाइनल में जगह लगभग पक्की है. वहीं, बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल श्रीलंका की टीम से होगा. श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीते हैं. दोनों टीमों के आंकड़े लगभग बराबरी के हैं. अगर पाकिस्तान की महिला टीम ये मैच जीत जाती है तो खिताबी जंग में भारत से टक्कर लेगी. ये मैच 11 सितंबर को खेला जाएगा.