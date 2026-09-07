Womens Asia Cup 2026: करो या मरो के हालात... पाकिस्तान कैसे करेगा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई? बड़ी हार से खत्म हो जाएगा सफर

महिला एशिया कप टी20 2026 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के लिए अब हालात 'करो या मरो' के बन गए हैं. पाकिस्तान सोमवार (7 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप-A के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में हांगकांग का सामना करेगा. पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए इस मुकाबले में बेहद सावधानी से खेलना होगा. हांगकांग के खिलाफ होने वाला यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है.
हांगकांग के खिलाफ मैच में हार मिलते ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदों पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है. खास बात यह है कि हांगकांग भी अपने पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ 137 रन से करारी हार झेल चुका है. पाकिस्तान की टीम भी भारत के खिलाफ बेहद खराब प्रदर्शन के बाद इस मुकाबले में उतर रही है. शनिवार को दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच हुए हाईवोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 55 रन बनाए. पूरी टीम 18.1 ओवर में ढेर हो गई और भारत ने 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.
पाकिस्तान फिलहाल 2 अंकों के साथ ग्रुप-A की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. टीम ने दो मैच खेले हैं और एक जीत दर्ज की है. वहीं, थाईलैंड के भी 2 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रनरेट -2.050 है, जो पाकिस्तान के नेट रनरेट (-0.569) से काफी खराब है. हांगकांग की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. इस टीम ने दो मुकाबले खेले हैं और उसके खाते में अभी तक एक भी अंक नहीं है. उसका नेट रन रेट -3.575 है, जिससे उसकी स्थिति और मुश्किल हो गई है.
अगर पाकिस्तान सोमवार को हांगकांग को किसी भी अंतर से हरा देता है, तो वह ग्रुप-A में दूसरे स्थान पर रहेगा और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. भारत पहले ही तीन मैचों में 6 अंक हासिल करके ग्रुप-A से सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. अगर पाकिस्तान को हांगकांग के खिलाफ बड़े अंतर से हार मिलती है, तो थाईलैंड या हांगकांग नेट रनरेट के आधार पर उसे पीछे छोड़ सकते हैं. ऐसे में पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा.
अगर पाकिस्तान छोटे अंतर से हारता है, तो उसका मौजूदा बेहतर नेट रनरेट उसे फायदा पहुंचा सकता है. ऐसी स्थिति में पाकिस्तान हारने के बावजूद ग्रुप-A में दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है. यानी सिर्फ जीत ही नहीं, हार का अंतर भी पाकिस्तान के लिए बेहद अहम होगा. अगर पाकिस्तान और हांगकांग का मुकाबला बारिश या किसी अन्य कारण से रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. ऐसे में पाकिस्तान के कुल 3 अंक हो जाएंगे. इस स्थिति में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा.
अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो उसका सामना डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका से होगा. श्रीलंका ने रविवार को बांग्लादेश को 4 विकेट से हराकर ग्रुप-B से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनने का गौरव हासिल किया है. भारत महिला एशिया कप 2026 का पहला सेमीफाइनल गुरुवार (10 सितंबर) को खेलेगा. भारतीय महिला टीम का सामना मंगलवार को बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा.