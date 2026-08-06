Add Zee Business As A Preferred Source
App

India vs Pakistan Clash: महिला एशिया कप 2026 का शेड्यूल हुआ जारी, भारत-पाकिस्तान महामुकाबले की तारीख पक्की

India vs Pakistan Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 का शेड्यूल जारी हो गया है. भारत और पाकिस्तान का महामुकाबले की तारीख सामने आ गई है. टीम इंडिया का पूरा कार्यक्रम और टूर्नामेंट की मुख्य जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 06, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:24 PM IST
India vs Pakistan Clash: महिला एशिया कप 2026 का शेड्यूल हुआ जारी, भारत-पाकिस्तान महामुकाबले की तारीख पक्की
Image Credit: भारत बनाम पाकिस्तान महिला एशिया कप. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोल बाहर निकले अनिल मेनन और जेसिका, लाइव देखिए..
2
3
4
5