India vs Pakistan Clash: महिला एशिया कप 2026 का शेड्यूल हुआ जारी, भारत-पाकिस्तान महामुकाबले की तारीख पक्की

India vs Pakistan Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 के आधिकारिक शेड्यूल का ऐलान गुरुवार (6 अगस्त) को कर दिया गया है. क्रिकेट की दुनिया के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को ग्रुप-A में थाईलैंड और हांगकांग के साथ रखा गया है. वहीं ग्रुप-B में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया की टीमें शामिल हैं.
एशियाई क्रिकेट का यह बड़ा टूर्नामेंट 28 अगस्त से शुरू होगा, जिसका पहला मैच थाईलैंड और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी. खास बात यह है कि यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और सभी मैच दुबई में स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे फ्लडलाइट्स (दूधिया रोशनी) के नीचे होंगे.
भारतीय टीम इस साल अपना 8वां वुमेंस एशिया कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी. रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत अब तक 7 बार चैंपियन बन चुका है. दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत सकी है. पाकिस्तान 2012 और 2016 के फाइनल में भारत से हारकर उपविजेता रहा था. टूर्नामेंट के सेमीफाइनल 10 और 11 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि ग्रैंड फाइनल 13 सितंबर को होगा.
आंकड़ों में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर हमेशा भारी रहा है. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को अब तक सिर्फ एक बार (2022 में) हराया है. हाल ही में हुए वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से करारी शिकस्त दी थी, जिससे टीम इंडिया का मनोबल काफी ऊंचा है.
28 अगस्त: थाईलैंड बनाम हांगकांग
29 अगस्त: श्रीलंका बनाम यूएई
30 अगस्त: भारत बनाम थाईलैंड
31 अगस्त: बांग्लादेश बनाम इंडोनेशिया
1 सितंबर: पाकिस्तान बनाम थाईलैंड
2 सितंबर: श्रीलंका बनाम इंडोनेशिया
3 सितंबर: भारत बनाम हांगकांग
4 सितंबर: यूएई बनाम इंडोनेशिया
5 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान
6 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश
7 सितंबर: पाकिस्तान बनाम हांगकांग
8 सितंबर: बांग्लादेश बनाम यूएई
10 सितंबर: पहला सेमीफाइनल
11 सितंबर: दूसरा सेमीफाइनल
13 सितंबर: फाइनल