IND vs PAK: पाकिस्तान के जख्मों पर इरफान पठान ने छिड़का नमक, हार के बाद सोशल मीडिया पर जमकर लिए मजे

भारत ने महिला एशिया कप 2026 में पाकिस्तान को 68 गेंद बाकी रहते एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से हरा दिया है. शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम को महज 55 रन पर समेट दिया. जवाब में टीम इंडिया ने 8.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 57 रन बनाते हुए यह मैच जीत लिया. भारत ने 68 गेंद बाकी रहते ही 7 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी. इसके कुछ ही मिनट बाद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चार शब्द लिखे, 'आज संडे है क्या?' इरफान पठान का यह पोस्ट तुरंत वायरल हो गया.
इरफान पठान का यह पोस्ट उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट की याद दिलाता है. पिछले साल भारत ने मेंस एशिया कप 2026 में लगातार तीन रविवार को पाकिस्तान को तीन T20I मुकाबलों में हराया था. इरफान पठान ने तब पाकिस्तान को लेकर 'संडे कैसा रहा पड़ोसियों?' लिखकर तंज कसा था. यही वजह है कि इस बार उनका छोटा-सा तंज भी फैंस को तुरंत उसी पुराने पोस्ट की याद दिलाने लगा. बता दें कि इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की पूरी तरह कमर तोड़ दी. पिच से स्पिनरों को मदद मिलती देखकर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्पिन गेंदबाजों को जल्दी अटैक पर लगाया और इसका शानदार नतीजा देखने को मिला.
पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 55 रन बनाकर ऑलआउट हो गई, जो T20I क्रिकेट में उनका अब तक का सबसे कम स्कोर है. युवा स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने पाकिस्तान के खिलाफ गेंद से कहर बरपाया. 22 साल की बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने चार ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं, 24 साल की लेग स्पिनर प्रेमा रावत ने अपने चार ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. दोनों की शानदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाज लगातार दबाव में नजर आईं.
55 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने महज 8.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया. शेफाली वर्मा ने 12 रन, स्मृति मंधाना ने 9 रन और प्रतिका रावल ने 4 रन बनाए. इसके बाद हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 18 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा 12 रन बनाकर नाबाद रहीं. हरमनप्रीत कौर ने ही विजयी छक्का लगाकर मैच खत्म किया. यह मुकाबला भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए भी बेहद खास रहा. वह भारत की ओर से 150 T20I मैचों में कप्तानी करने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय कप्तान बनीं. खास बात यह रही कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के दिन उनकी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और हरमनप्रीत ने खुद भी रन चेज में मैच खत्म किया.