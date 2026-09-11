महिला एशिया कप: भारत-पाकिस्तान में नहीं होगा फाइनल, श्रीलंका ने फातिमा सना की टीम को सेमीफाइनल में किया बाहर

Sri Lanka Women vs Pakistan Women: श्रीलंका ने महिला एशिया कप के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. उसने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार (11 सितंबर) को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया. वह अब फाइनल में इसी मैदान पर रविवार (13 सितंबर) को भारत का सामना करेगी. लंकाई टीम की इस जीत ने फैंस को बड़ा झटका दिया है. अब फाइनल में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हो पाएगा. टीम इंडिया ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब मुकाबले में अपनी जगह पक्की थी.
पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 130 रन लगाए. 131 रन के टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका ने एक समय 33 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. यहां से हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी ने 67 रनों की साझेदारी करके टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया. हर्षिता ने 36 और कविशा ने 33 रन बनाए. श्रीलंका ने 18.4 ओवर में 6 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच को जीत लिया. पाकिस्तान के लिए कप्तान फातिमा सना ने बल्लेबाजी में 47 रन बनाए और गेंदबाजी में 4 विकेट लिए. उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद टीम को जीत नहीं मिली.
Sri Lanka edge past Pakistan in a thriller to punch their ticket for the Women's Asia Cup 2026 title clash against India
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— ICC (@ICC) September 11, 2026
टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. मुनीबा अली महज 2 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटीं. इसके बाद शवाल जुल्फिकार और गुल फिरोजा ने दूसरे विकेट के लिए 16 गेंदों में 24 रन जोड़े. जुल्फिकार 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुईं. वहीं, फिरोजा 21 रन बनाकर आउट हुईं.
आयशा जफर बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं और 7 रन बनाकर चमारी अटापट्टू का शिकार बनीं. सदाफ शमास का बल्ला भी खामोश रहा और वह महज 8 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद कप्तान फातिमा सना ने अंत के ओवरों में मोर्चा संभाला. उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 47 रनों की नाबाद पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं, तुबा हसन 12 रन बनाकर नाबाद रहीं. फातिमा ने तुबा के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 24 गेंदों में 38 रनों की अटूट साझेदारी निभाई, जिसके बूते पाकिस्तान टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही.
श्रीलंका की गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा. चमुदी प्रबोधा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर के स्पेल में महज 25 रन देकर 2 विकेट झटके. वहीं, कप्तान चमारी अटापट्टू ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए. सुगंधिका कुमारी भी 20 रन खर्च करके एक विकेट निकालने में सफल रहीं.