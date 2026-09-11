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महिला एशिया कप: भारत-पाकिस्तान में नहीं होगा फाइनल, श्रीलंका ने फातिमा सना की टीम को सेमीफाइनल में किया बाहर

Sri Lanka Women vs Pakistan Women: पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 130 रन लगाए. श्रीलंका ने 18.4 ओवर में 6 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच को जीत लिया. 13 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच होगा.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 11, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:53 PM IST
महिला एशिया कप: भारत-पाकिस्तान में नहीं होगा फाइनल, श्रीलंका ने फातिमा सना की टीम को सेमीफाइनल में किया बाहर
Image Credit: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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