Hundred 2026 Auction: इन 3 खिलाड़ियों पर लगी सबसे बड़ी बोली, दीप्ति शर्मा-ऋचा घोष को नहीं मिला ज्यादा पैसा

The Hundred 2026 Auction: क्रिकेट का रोमांच थमेगा नहीं, क्योंकि टी20 विश्व कप 2026 के बाद अब फैंस क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट 'द हंड्रेड' के छठे सीजन का आनंद ले सकेंगे. नए सीजन का आगाज 21 जुलाई से होने जा रहा है, जो 16 अगस्त तक चलेगा. अगले सीजन के लिए 11 मार्च को लंदन में हुए महिला ऑक्शन में पैसों की जबरदस्त बारिश देखने को मिली है. नीलामी में न्यूजीलैंड की दिग्गज ऑलराउंडर सोफी डिवाइन और ऑस्ट्रेलिया की रन-मशीन बेथ मूनी सबसे महंगी खिलाड़ी बनकर उभरीं.

सोफी डिवाइन और बेथ मूनी, इन दोनों स्टार्स को फ्रेंचाइजियों ने करीब 2.6 करोड़ रुपये (210,000 पाउंड) की भारी-भरकम राशि देकर अपनी टीम में शामिल किया. खास बात ये रही कि पिछले 18 महीनों से मैदान से दूर रहीं इंग्लैंड की दानी गिब्सन पर 1.90 लाख पाउंड की बोली लगाकर सनराइजर्स लीड्स ने अपनी टीम में शामिल किया.

(@thehundred) March 11, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय फैंस के लिए यह ऑक्शन मिला-जुला रहा. स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा द हंड्रेड ऑक्शन में बिकने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं, जिन्हें सनराइजर्स लीड्स ने करीब 34 लाख रुपये में जोड़ा. दूसरी ओर, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने करीब 61 लाख रुपये में अपने साथ मिलाया. हालांकि, सोफी और मूनी के मुकाबले भारतीय सितारों की झोली में काफी कम पैसा आया. वहीं यास्तिका भाटिया जैसी युवा प्रतिभाओं को इस बार कोई खरीदार नहीं मिला.

टॉप 3 महंगी खिलाड़ी कौन?

ऑस्ट्रेलिया की स्टार विकेटकीपर बैटर बेथ मूनी को ट्रेंट रॉकेट्स ने 2.10 लाख पाउंड में खरीदा है, जबकि न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर सोफी डिवाइन को वेल्स फायर ने इतने ही पैसों में अपने साथ जोड़ा. दानी गिब्सन को सनराइजर्स लीड्स ने 190,000 पाउंड में अपने साथ जोड़ा.

ऋचा और दीप्ति किस टीम से खेलेंगी?

नीलामी में कुल 17 भारतीय खिलाड़ियों ने नाम दिया था, जिनमें से सिर्फ 2 दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष पर बोली लगी. दीप्ति शर्मा को सनराइजर्स लीड्स ने 27,500 पाउंड (करीब 34 लाख रुपये) में खरीदा, जबकि ऋचा घोष को मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने 50,000 पाउंड (करीब 61 लाख रुपये) में अपने साथ जोड़ा.

हरमनप्रीत कौर ने नहीं लिया हिस्सा

ऋचा घोष के अलावा इस टीम से स्टार ओपनर स्मृति मंधाना भी खेलेंगी, जिन्हें टीम ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग और इंग्लैंड की स्टार स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन के साथ पहले ही साइन कर लिया था. वहीं टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस बार ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स को पहले ही साउदर्न ब्रेव ने सीधे साइन कर लिया था.

28 खिलाड़ियों को नीलामी से पहले किया गया था साइन

द हंड्रेड 2026 के अगले सीजन के लिए नीलामी में कुल 178 खिलाड़ी आई थीं. सभी 8 टीमों ने 28 खिलाड़ियों को पहले ही साइन किया था. इस बार कुछ फ्रेंचाइजी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीमों वाली हैं. मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, सनराइजर्स लीड्स और MI लंदन का स्वामित्व आईपीएल टीमों के पास है, जबकि GMR ग्रुप के पास साउदर्न ब्रेव में 49% हिस्सेदारी है. वहीं GMR ग्रुप दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 Schedule: शेड्यूल में छिपा है विजेता का नाम? 9 साल पुराना वो इत्तेफाक, जो इस दमदार टीम को बना रहा छठी बार चैंपियन