ढोल-नगाड़े और फूल माला.. छा गए अमोल मजूमदार, महिला टीम को चैंपियन बनाने के बाद हुआ ग्रैंड वेलकम

2 नवंबर को महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने पहली बार खिताबी जीत दर्ज की. हरमनप्रीत एंड कंपनी ने मुंबई में अपना झंडा गाड़कर खिताबी जीत दर्ज की. महिलाओं की वाहवाही के चर्चे चारों तरफ हैं, लेकिन टीम के बेताज बादशाह रहे हेड कोच अमोल मजूमदार सुर्खियों में आ गए. अपने क्रिकेट करियर में टीम इंडिया के लिए खेलना मजूमदार के लिए सपना ही रह गया था. लेकिन किसे पता था कि रिटायरमेंट के 12 साल बाद मजूमदार की सोसाइटी में उनका स्वागत ढोल-नगाड़ों के साथ होगा. मजूमदार जब घर पहुंचे तो विले पार्ले में जश्न ऐसा था जैसा पड़ोसियों ने सालों में नहीं देखा था.

भारतीय टीम का ग्रैंड वेलकम

ICC महिला विश्व कप 2025 में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार को नई दिल्ली पहुंची जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ. मुंबई एयरपोर्ट से रवानगी पर भी महिला टीम की फ्लाइट के आगे तिरंगे वाली कारों का काफिला चलता दिखा. चैंपियन टीम इंडिया बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात करेगी. इससे पहले टीम के वेलकम का वीडियो सामने आया है. टीम की बस के पीछे आतिशबाजी देखने को मिली. प्रशंसकों और होटल स्टाफ ने भारत की पहली महिला विश्व कप जीतने वाली टीम का स्वागत किया, जिससे चारों ओर खुशी, आतिशबाजी और संगीत का माहौल बन गया.

मजूमदार की सोसाइटी में रंगारंग अंदाज में स्वागत

भारत की महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कोच अमोल मजूमदार एक चैंपियन के तौर पर घर लौटे. उनकी सोसाइटी में जश्न का माहौल नजर आया. मजूमदार के पहुंचते ही फूलों की बारिश हो गई. वहीं, ढोल की आवाजों से सोसाइटी गूंज उठी. सोसाइटी की महिलाओं ने एंट्रेंस पर बैट उठाकर गार्ड ऑफ ऑनर बनाया और जब वह अंदर आए तो वे खुशी के आंसुओं के साथ मुस्कुरा रही थीं.

कैसा रहा करियर?

मजूमदार का क्रिकेट करियर फर्स्ट क्लास तक ही सीमित था. टीम इंडिया में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों की मौजूदगी के चलते उन्हें जगह नहीं मिली थी. लेकिन उन्होंने अपने करियर के बाद कई भूमिकाएं निभाई हैं. चाहे वह अपने खेलने के दिनों में एक शानदार घरेलू बल्लेबाज रहे हों, कमेंटेटर के तौर पर माइक के पीछे एक सम्मानित आवाज रहे हों. एक IPL फ्रेंचाइजी के साथ मेंटर भी रहे, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड में इंटरनेशनल असाइनमेंट के साथ बैटिंग कोच की भी भूमिका निभाई. ऐसे में उनके लिए यह वर्ल्ड कप महज खिताब नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे खास लम्हा बन गया.