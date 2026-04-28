टी-20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हुआ 'खतरनाक' स्क्वॉड, इस बॉलर ने 4 गेंद में 4 विकेट लेकर बरपाया था कहर, अब मिला बड़ा मौका

Womens T20 world cup 2026 England Squad: इंग्लैंड क्रिकेट ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इसकी कमान अनुभवी ऑलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट को सौंपी गई है. टीम में 18 वर्षीय अनकैप्ड बाएं हाथ की स्पिनर टिली कॉर्टिन-कोलमैन को भी शामिल किया गया. उनके साथ तेज गेंदबाज इस्सी वोंग और लॉरेन फाइलर को भी टीम में जगह मिली है.

टिली कॉर्टिन-कोलमैन मात्र 16 साल की उम्र में तब चर्चा में आईं जब उन्होंने 2024 के चार्लोट एडवर्ड्स कप में साउथ ईस्ट स्टार्स के लिए खेलते हुए चार गेंदों पर चार विकेट लिए थे. इसके बाद उन्होंने 'द हंड्रेड' में सदर्न ब्रेव के लिए शानदार प्रदर्शन किया. टिली को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन इंग्लैंड ने 2017 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप की जीत के बाद अपने पहले घरेलू आईसीसी टूर्नामेंट के लिए मुख्य रूप से अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर ही भरोसा जताया है.

गेंदबाजी और बल्लेबाजी में क्या हैं बदलाव?

इंग्लैंड की टीम में कॉर्टिन-कोलमैन, सोफी एक्लेस्टोन और लिन्से स्मिथ के रूप में तीन बाएं हाथ की स्पिनर शामिल हैं. ऑफ-स्पिनर चार्ली डीन को उप-कप्तान बनाया गया है. वहीं दिग्गज बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को टीम से बाहर कर दिया गया है. तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व लॉरेन बेल के करने की उम्मीद है, जिन्हें इस्सी वोंग और लॉरेन फाइलर का सहयोग मिलेगा.

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अनुभव और वापसी का कैसा है तालमेल?

इस्सी वोंग का चयन उनके अंतरराष्ट्रीय करियर में एक नई वापसी को दर्शाता है, क्योंकि वह पिछले साल टी20 सेटअप में लौटी थीं. 2023 के खराब फॉर्म के कारण उन्हें 2024 वर्ल्ड कप से बाहर रखा गया था. कप्तान नेट साइवर-ब्रंट अपना सातवां टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगी, वहीं बेहतरीन फॉर्म में चल रही डैनी व्याट-हॉज (35 वर्ष) अपने आठवें टूर्नामेंट में नजर आएंगी.

The squad drop you've all been waiting for pic.twitter.com/s80Ld2r1tN — England Cricket (@englandcricket) April 28, 2026

कब और कैसा होगा टूर्नामेंट का स्वरूप?

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक होगा और यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा. यह पहली बार होगा जब टूर्नामेंट का विस्तार किया गया है, जिसमें 12 टीमें एक महीने के दौरान 33 मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी. इंग्लैंड को ग्रुप बी में न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के साथ रखा गया है. मेजबान टीम अपना पहला मैच 12 जून को एजबेस्टन में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी. टीम का लक्ष्य अपने 2009 के ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराना है, जब उसने घरेलू जमीन पर पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था. इंग्लैंड 2012, 2014 और 2018 में तीन बार उपविजेता रहा है.

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महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम

नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), चार्ली डीन (उपकप्तान), एमी जोन्स (विकेटकीपर), सोफिया डंकली, डैनी व्याट-हॉज, हीथर नाइट, ऐलिस कैपसे, फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, लिन्से स्मिथ, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल, लॉरेन फाइलर, इस्सी वोंग, टिली कॉर्टिन-कोलमैन.