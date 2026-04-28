Advertisement
trendingNow13196582
Hindi Newsक्रिकेटटी-20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हुआ खतरनाक स्क्वॉड, इस बॉलर ने 4 गेंद में 4 विकेट लेकर बरपाया था कहर, अब मिला बड़ा मौका

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हुआ 'खतरनाक' स्क्वॉड, इस बॉलर ने 4 गेंद में 4 विकेट लेकर बरपाया था कहर, अब मिला बड़ा मौका

Womens T20 world cup 2026 England Squad: इंग्लैंड क्रिकेट ने आगामी आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. नेट साइवर ब्रंट की कप्तानी वाली इस टीम में 18 वर्षीय अनकैप्ड स्पिनर टिली कॉर्टिन-कोलमैन को शामिल किया गया है. टैमी ब्यूमोंट को जगह नहीं मिली है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम.
महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम.

Womens T20 world cup 2026 England Squad: इंग्लैंड क्रिकेट ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इसकी कमान अनुभवी ऑलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट को सौंपी गई है. टीम में 18 वर्षीय अनकैप्ड बाएं हाथ की स्पिनर टिली कॉर्टिन-कोलमैन को भी शामिल किया गया. उनके साथ तेज गेंदबाज इस्सी वोंग और लॉरेन फाइलर को भी टीम में जगह मिली है.

टिली कॉर्टिन-कोलमैन मात्र 16 साल की उम्र में तब चर्चा में आईं जब उन्होंने 2024 के चार्लोट एडवर्ड्स कप में साउथ ईस्ट स्टार्स के लिए खेलते हुए चार गेंदों पर चार विकेट लिए थे. इसके बाद उन्होंने 'द हंड्रेड' में सदर्न ब्रेव के लिए शानदार प्रदर्शन किया. टिली को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन इंग्लैंड ने 2017 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप की जीत के बाद अपने पहले घरेलू आईसीसी टूर्नामेंट के लिए मुख्य रूप से अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर ही भरोसा जताया है.

गेंदबाजी और बल्लेबाजी में क्या हैं बदलाव?

इंग्लैंड की टीम में कॉर्टिन-कोलमैन, सोफी एक्लेस्टोन और लिन्से स्मिथ के रूप में तीन बाएं हाथ की स्पिनर शामिल हैं. ऑफ-स्पिनर चार्ली डीन को उप-कप्तान बनाया गया है. वहीं दिग्गज बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को टीम से बाहर कर दिया गया है. तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व लॉरेन बेल के करने की उम्मीद है, जिन्हें इस्सी वोंग और लॉरेन फाइलर का सहयोग मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IPL 2026 के वो 5 तूफान जो जल्द पहनेंगे टीम इंडिया की जर्सी, आएगी रनों की सुनामी

अनुभव और वापसी का कैसा है तालमेल?

इस्सी वोंग का चयन उनके अंतरराष्ट्रीय करियर में एक नई वापसी को दर्शाता है, क्योंकि वह पिछले साल टी20 सेटअप में लौटी थीं. 2023 के खराब फॉर्म के कारण उन्हें 2024 वर्ल्ड कप से बाहर रखा गया था. कप्तान नेट साइवर-ब्रंट अपना सातवां टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगी, वहीं बेहतरीन फॉर्म में चल रही डैनी व्याट-हॉज (35 वर्ष) अपने आठवें टूर्नामेंट में नजर आएंगी.

 

 

कब और कैसा होगा टूर्नामेंट का स्वरूप?

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक होगा और यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा. यह पहली बार होगा जब टूर्नामेंट का विस्तार किया गया है, जिसमें 12 टीमें एक महीने के दौरान 33 मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी. इंग्लैंड को ग्रुप बी में न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के साथ रखा गया है. मेजबान टीम अपना पहला मैच 12 जून को एजबेस्टन में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी. टीम का लक्ष्य अपने 2009 के ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराना है, जब उसने घरेलू जमीन पर पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था. इंग्लैंड 2012, 2014 और 2018 में तीन बार उपविजेता रहा है.

ये भी पढ़ें: 75 पर ढेर और श्रीकांत की डांट! बदानी के लिए 'काला सोमवार', फ्लेमिंग विवाद में फंसे

महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम

नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), चार्ली डीन (उपकप्तान), एमी जोन्स (विकेटकीपर), सोफिया डंकली, डैनी व्याट-हॉज, हीथर नाइट, ऐलिस कैपसे, फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, लिन्से स्मिथ, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल, लॉरेन फाइलर, इस्सी वोंग, टिली कॉर्टिन-कोलमैन.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

womens T20 World Cup 2026

Trending news

बंगाल से केरल तक...किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll
assembly election exit poll 2026
बंगाल से केरल तक...किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
Himachal Pradesh
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य?
Salim Dola
यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य?
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
Patiala Track Blast
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
IMD
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
S-400
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने वॉट्सऐप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
Supreme Court
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने वॉट्सऐप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
Strait of Hormuz
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
Gujarat Elections
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
aap
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल