Womnen's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ. इंग्लिश टीम ने एकतरफा अंदाज में श्रीलंकाई की टीम को 87 रन से रौंदकर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की. पहले ही मैच में महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत का एक बड़ा रिकॉर्ड बाल-बाल बचा. इस मुकाबले में कुल 351 रन बने. इंग्लैंड की महिलाओं ने 219 रन जबकि श्रीलंकाई टीम पहाड़नुमा लक्ष्य के जवाब में 132 रन बनानेमें कामयाब हुई.
मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहल गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर बैटर भूखी शेरनियों की तरह गेंदबाजों पर टूट पड़ीं. एमी जोंस ने महज 38 गेंद में 53 रन की पारी खेली तो उनकी ओपनिंग पार्टनर ने शतक ठोका. डैनी वायट-हॉज ने 62 गेंद में 105 रन की पारी खेली, जिसमें एक छक्का और 13 चौके देखने को मिले. कप्तान नेट सीवर ब्रंट भी उसी अंदाज में दिखीं और 22 गेंद में 46 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और एक छक्का देखने को मिला.
220 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. टीम के टॉप-3 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके. हर्षिता समरविक्रमा ने 29 रन की पारी खेली. निलाक्षिका सिल्वा टीम की टॉप स्कोरर रहीं, जिन्होंने 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 39 रन की पारी खेली. इंग्लैंड की फ्रेया कैंप ने अपने टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू में 4 विकेट अपने नाम किए. डैनियल गिब्सन और सोफी एक्लेस्टोन के हाथ 2-2 विकेट आए. लिंसे स्मिथ और लौरा बेल ने भी 1-1 विकेट अपने नाम किया.
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महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक मैच के हाइएस्ट टोटल का रिकॉर्ड भारत और न्यूजीलैंड के मैच का है. 2018 में दोनों टीमों के बीच ऐसी टक्कर हुई, जिसमें 354 रन बने थे. इस मुकाबले में 351 रन बने, एक बाउंड्री से ये रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकता था. हालांकि, श्रीलंका की टीम 4 रन से चूक गई और अभी भी टी20 वर्ल्ड कप के मैच के हाईएस्ट टोटल में अभी भी वही रिकॉर्ड कायम है.