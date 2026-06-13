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एक मैच और 351 रन... 4 रन से बचा भारत का महारिकॉर्ड, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 8 साल से है 'अमर'

Womnen's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ. इंग्लिश टीम ने एकतरफा अंदाज में श्रीलंकाई की टीम को 87 रन से रौंदकर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की. पहले ही मैच में महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत का एक बड़ा रिकॉर्ड बाल-बाल बचा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 13, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:33 AM IST
एक मैच और 351 रन... 4 रन से बचा भारत का महारिकॉर्ड, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 8 साल से है 'अमर'
Image Credit: ENG vs SL Match

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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