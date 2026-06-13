220 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. टीम के टॉप-3 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके. हर्षिता समरविक्रमा ने 29 रन की पारी खेली. निलाक्षिका सिल्वा टीम की टॉप स्कोरर रहीं, जिन्होंने 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 39 रन की पारी खेली. इंग्लैंड की फ्रेया कैंप ने अपने टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू में 4 विकेट अपने नाम किए. डैनियल गिब्सन और सोफी एक्लेस्टोन के हाथ 2-2 विकेट आए. लिंसे स्मिथ और लौरा बेल ने भी 1-1 विकेट अपने नाम किया.