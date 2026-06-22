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Women's T20 WC: साउथ अफ्रीका से हारते ही फंसा पेच! अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया? समझें पूरा समीकरण

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम का समीकरण अब थोड़ा कठिन हो गया. दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले टीम इंडिया के लिए 'करो या मरो' वाले हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:20 AM IST
Women's T20 WC: साउथ अफ्रीका से हारते ही फंसा पेच! अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया? समझें पूरा समीकरण
Image Credit: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया?. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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