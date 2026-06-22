How Can India Women Qualify For Semis: भारतीय महिला टीम को रविवार (21 जून) को आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने तीसरे ग्रुप ए मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए इस मुकाबले में भारत 158 रनों के स्कोर का बचाव नहीं कर पाया. इस हार ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका दिया है. अब टीम इंडिया 'करो या मरो' के फेर में फंस गई है.
मैनचेस्टर में मिली इस हार ने मौजूदा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने की भारत की उम्मीदों को करारा झटका दिया है. भारत फिलहाल ग्रुप ए की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है, लेकिन शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की करने और सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए उसे अपने बाकी बचे दोनों ग्रुप मैच हर हाल में जीतने होंगे.
South Africa win by 6 wickets. #TeamIndia will now shift their focus to the next game against Bangladesh!
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— BCCI Women (@BCCIWomen) June 21, 2026
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फॉर्मेट के मुताबिक, प्रत्येक ग्रुप से केवल शीर्ष दो टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. इसका सीधा मतलब है कि भारत के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है और उसे तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए निरंतर प्रदर्शन करना होगा.
टीम इंडिया का अगला मुकाबला गुरुवार (25 जून) को ओल्ड ट्रैफर्ड में बांग्लादेश के खिलाफ होगा. इसके बाद ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में भारत का सामना रविवार (28 जून) को क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई टीम से होगा. बांग्लादेश के खिलाफ मैच को आसान माना जा रहा है, लेकिन कंगारू टीम को हराना टीम इंडिया के लिए बड़ी बात होगी.
यदि भारत अपने बचे हुए दो मैचों में से एक भी हार जाता है और दक्षिण अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया अपने सभी शेष मैच जीत लेता है, तो भारत शीर्ष दो टीमों में शामिल नहीं हो पाएगा. ऐसी स्थिति में भारतीय टीम सेमीफाइनल की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो जाएगी.
An innings for the ages and a fine bowling spell against India from South Africa's Marizanne Kapp wins her the @aramco pic.twitter.com/TxhBAr9RLr
— ICC (@ICC) June 21, 2026
भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का सबसे सुरक्षित रास्ता यह है कि वह अपने दोनों बचे हुए मैचों में बड़ी जीत हासिल करे. साथ ही उसे यह उम्मीद भी करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका अपने शेष मैचों में कम से कम एक अंक गंवा दे. यदि ऐसा होता है, तो भारत की शीर्ष दो में जगह पक्की हो जाएगी. भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप में पिछला प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टीम 2018 और 2023 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जबकि 2020 में वह फाइनल तक का सफर तय करने में सफल रही थी. हालांकि, 2024 के संस्करण में टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी.
ग्रुप ए की अंक तालिका पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों में तीन जीत और 6 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है. दक्षिण अफ्रीका, भारत और बांग्लादेश के पास तीन-तीन मैचों के बाद 4-4 अंक हैं, जबकि पाकिस्तान और नीदरलैंड अपने तीनों शुरुआती मैच हारने के कारण रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं. भारत बेहतर नेट रनरेट के कारण दूसरे स्थान पर है.