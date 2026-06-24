साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है क्योंकि टीम के बचे हुए दोनों ही मुकाबले नाजुक टीमों के साथ हैं. अफ्रीकी टीम को एक मुकाबला बांग्लादेश जबकि दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलना है. दोनों ही मैच में अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. 3 मुकाबलों में अफ्रीका ने महज इकलौती हार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ झेली है. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत या अफ्रीका में कौन सी टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलता है.