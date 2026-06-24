Women's T20 World Cup Points Table: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार चौथी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में लगभग अपनी जगह पक्की की है. वहीं, भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता आसान नहीं है. टीम इंडिया की एक हार से गणित गड़बड़ा चुका है. साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत को करारी शिकस्त दी थी. अभी तक भारत को 3 में से 2 जीत नसीब हुई हैं.
प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है और टीम लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. पाकिस्तान के खिलाफ 113 रन की बड़ी जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया का रन-रेट आसमान छू रहा है. भारतीय टीम 2 जीत के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें भी रेस में हैं. भारत से ज्यादा सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस साउथ अफ्रीका की टीम के लग रहे हैं.
भारत के सामने साउथ अफ्रीका की टीम रोड़ा बन रही है. ऐसे में टीम इंडिया को बचे हुए दोनों मुकाबलों में रन-रेट को ध्यान में रखते हुए बड़ी जीत दर्ज करनी होगी. भारत को अगले दो मुकाबलों में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देनी है. लगातार जीत का चौका लगा चुकी ऑस्ट्रेलिया को मात देना टीम इंडिया के लिए चैलेंजिंग हो सकता है. लेकिन सेमीफाइनल के लिहाज से दोनों ही मुकाबले टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसे होंगे.
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साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है क्योंकि टीम के बचे हुए दोनों ही मुकाबले नाजुक टीमों के साथ हैं. अफ्रीकी टीम को एक मुकाबला बांग्लादेश जबकि दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलना है. दोनों ही मैच में अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. 3 मुकाबलों में अफ्रीका ने महज इकलौती हार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ झेली है. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत या अफ्रीका में कौन सी टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलता है.