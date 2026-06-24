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भारत के लिए गड़बड़ाया सेमीफाइनल का गणित... ऑस्ट्रेलिया को मिला टिकट, जानें प्वाइंट्स टेबल का लेखा-जोखा

Women's T20 World Cup Points Table: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार चौथी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में लगभग अपनी जगह पक्की की है. वहीं, भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता आसान नहीं है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 24, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:36 AM IST
भारत के लिए गड़बड़ाया सेमीफाइनल का गणित... ऑस्ट्रेलिया को मिला टिकट, जानें प्वाइंट्स टेबल का लेखा-जोखा
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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