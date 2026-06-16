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पाकिस्तान को डबल झटका, T20 वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों ने पटका, अब ICC ने दी ये सजा, क्या है वजह?

Womens T20 World Cup: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को एक और झटका लगा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टीम पर स्लो ओवर रेट बनाए रखने के कारण जुर्माना लगाया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 16, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:25 PM IST
पाकिस्तान को डबल झटका, T20 वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों ने पटका, अब ICC ने दी ये सजा, क्या है वजह?
Image Credit: (BCCI Women/ICC) पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम पर आईसीसी ने ठोका जुर्माना

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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