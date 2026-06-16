171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम ने शुरुआत अच्छी की थी. पावरप्ले में उसने मजबूत बल्लेबाजी की और एक समय स्कोर 52/1 था. लेकिन इसके बाद भारतीय स्पिनरों ने मैच का रुख बदल दिया. स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट झटके. यह उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई.पाकिस्तान की ओर से मुनिबा अली ने 41 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला. भारत की गेंदबाजी और फील्डिंग के सामने पाकिस्तान का मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया.