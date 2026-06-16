आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को एक और झटका लगा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टीम पर स्लो ओवर रेट बनाए रखने के कारण जुर्माना लगाया है. ICC ने पाकिस्तान टीम को निर्धारित समय के भीतर अपने ओवर पूरे नहीं करने का दोषी पाया, जिसके चलते खिलाड़ियों की मैच फीस का 5 प्रतिशत काटने का फैसला किया गया.
आईसीसी की आचार संहिता के अनुसार यदि कोई टीम तय समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाती है तो उसे दंडित किया जाता है. भारत के खिलाफ ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान निर्धारित समय से एक ओवर पीछे रह गया था. इसी वजह से मैच रेफरी ने पाकिस्तान टीम पर यह आर्थिक दंड लगाया. टीम ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी.
एजबेस्टन में खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 170/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन का योगदान दिया. आखिरी ओवरों में स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने तहलका मचाते हुए 17 गेंदों में 34 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.
171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम ने शुरुआत अच्छी की थी. पावरप्ले में उसने मजबूत बल्लेबाजी की और एक समय स्कोर 52/1 था. लेकिन इसके बाद भारतीय स्पिनरों ने मैच का रुख बदल दिया. स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट झटके. यह उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई.पाकिस्तान की ओर से मुनिबा अली ने 41 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला. भारत की गेंदबाजी और फील्डिंग के सामने पाकिस्तान का मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया.
इस जीत के साथ भारत ने महिला टी20 विश्व कप 2026 अभियान की शानदार शुरुआत की और नेट रन रेट में भी बड़ा फायदा हासिल किया. वहीं पाकिस्तान को एक तरफ हार का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ स्लो ओवर रेट के कारण आईसीसी के जुर्माने की मार भी झेलनी पड़ी.