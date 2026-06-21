Harmanpreet Kaur 200 T20I Matches World Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरते ही उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक सपने की तरह है. महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में अफ्रीका के खिलाफ वह अपने टी20I करियर का 200वां मुकाबला खेलने उतरीं. इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय (200 T20Is) मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं.
टी20I में 200 मैचों के जादुई आंकड़े तक दुनिया का कोई दूसरा क्रिकेटर नहीं पहुंचा. इस खास उपलब्धि को लेकर हरमनप्रीत ने टॉस के वक्त भावुक होते हुए कहा, 'यह सफर वाकई बेहद शानदार रहा है. जब मैंने शुरुआत की थी, तब कभी नहीं सोचा था कि मैं टीम इंडिया के लिए यहां तक का लंबा सफर तय कर पाऊंगी.' भारत के महान पुरुष कप्तानों में शुमार रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के नाम भी यह उपलब्धि दर्ज नहीं है.
टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में हरमनप्रीत कौर ने पुरुष और महिला दोनों ही कैटेगरी में दुनिया के तमाम दिग्गजों को मीलों पीछे छोड़ दिया है. पुरुष क्रिकेट की बात करें तो आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग 163 मैचों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि भारत के सबसे सफल टी20 कप्तान रहे रोहित शर्मा 159 मैचों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.
हरमनप्रीत कौर के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में टॉस के लिए उतरते ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (वनडे, टी20I और टेस्ट मिलाकर) में बतौर कप्तान 200 मैच खेलने वाली दुनिया की सिर्फ दूसरी महिला कप्तान बन गई हैं. उनसे आगे सिर्फ इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज शार्लोट एडवर्ड्स हैं, जिन्होंने 220 मैचों में कप्तानी की थी.
220 मैच - शार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड)
200 मैच - हरमनप्रीत कौर (भारत)
199 मैच - हीथर नाइट (इंग्लैंड)
195 मैच - मिताली राज (भारत)
हरमनप्रीत कौर ने ठीक 17 साल पहले साल 2009 में आयोजित पहले महिला टी20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड की ही सरजमीं पर अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था और आज 17 साल बाद वह विश्व कप के ही मैच में इतिहास की पहली 200 मैच खेलने वाली क्रिकेटर बनी हैं.
हरमनप्रीत कौर ने अब तक खेले अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 29.88 के शानदार औसत से 4,123 रन बनाए हैं. इसमें 1 धमाकेदार शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि उनका व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर 103 रन रहा है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिरकी से 32 विकेट भी चटकाए हैं.