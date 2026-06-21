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हरमनप्रीत कौर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में हासिल कर लिया खास मुकाम, रोहित विराट भी नहीं कर सके ऐसा

Harmanpreet Kaur 200 T20I Matches World Record: टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए 21 जून का दिन बेहद खास बन गया है. आज उन्होंने टी20 विश्व कप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरते ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. आइए डिटेल में जान लेते हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 21, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:25 PM IST
हरमनप्रीत कौर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में हासिल कर लिया खास मुकाम, रोहित विराट भी नहीं कर सके ऐसा
Image Credit: Harmanpreet Kaur 200 T20I Matches World Record

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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