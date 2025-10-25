7 ओवर में 7 विकेट, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, वर्ल्ड कप में इस बॉलर ने मचाया तहलका

Alana King Take 7 Wickets: भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर खेले जा रहे महिला वनडे विश्व कप 2025 में एक गेंदबाज ने गर्दा उड़ा दिया. उसने 7 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 7 विकेट लेकर विरोधी टीम को 97 रनों पर बुक कर दिया है. यह कमाल इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हुआ है और कमाल करने वाली खिलाड़ी का नाम है अलाना किंग, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलती हैं. वो स्टार लेग स्पिनर हैं. 25 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपनी स्पिन का ऐसा जाल बिछाया कि अफ्रीकी टीम उसमें फंसती चली गई. 7 ओवर में 7 विकेट लेकर उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला.

43 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर अलाना किंग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कहर बरपाती हुई बॉलिंग के दम पर इतिहास रच दिया. वो अब महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में एक मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. इस बेस्ट फिगर के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड की जैकी लॉर्ड का 43 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1982 में भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप की एक पारी में 6 विकेट निकाले थे.

किसी भी ऑस्ट्रेलियाई महिला गेंदबाज का वनडे में बेस्ट प्रदर्शन

अलाना किंग ने 7 ओवर में मात्र 18 रन देकर 7 विकेट निकाले. यह अब तक के महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आंकड़ा है. इतना ही नहीं, यह प्रदर्शन किसी भी ऑस्ट्रेलियाई महिला गेंदबाज का वनडे में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस खास लिस्ट में तीसरे नंबर पर कब्जा

अलाना किंग ने अपने इस यादगार स्पेल में गुगली, लेग ब्रेक और टॉप-स्पिन हर तरह की गेंद दिखाई और अफ्रीकी बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया. इस शानदार स्पेल के बाद अलाना किंग का नाम अब महिला वनडे इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की सूची में शुमार हो गया है. वह तीसरे नंबर पर आ चुकी हैं. अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया के लिए 46 मैचों में 72 विकेट ले चुकी हैं.

First seven-wicket haul in the Women's @cricketworldcup belongs to Alana King Watch #AUSvSA LIVE in your region, #CWC25 broadcast details here https://t.co/MNSEqhJP29 pic.twitter.com/XgePPEEOUV — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 25, 2025

महिला वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े

जो चेम्बरलेन (इंग्लैंड) – 7/8 बनाम डेनमार्क (1991)

एनीसा मोहम्मद (वेस्टइंडीज) – 7/14 बनाम पाकिस्तान (2011)

अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया) – 7/18 बनाम दक्षिण अफ्रीका (2025)*

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया) – 7/22 बनाम इंग्लैंड (2019)

शैली निच्के (ऑस्ट्रेलिया) – 7/24 बनाम इंग्लैंड (2005)

3 बल्लेबाजों का खाता नहीं खुला, 5 दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सकीं

अगर मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका 24 ओवर ही खेल सकी और 97 रनों पर ऑलआउट हो गई. कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 26 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 31 रन बनाए. उनके अलावा सिनालो जाफ्ता ने 17 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 29 रन बटोरे. नादिन डी क्लर्क ने 14 रन बनाए. बाकी कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया, जबकि 3 बल्लेबाजों का खाता तक नहीं खुला. अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 98 रन बनाने हैं.

ये भी पढ़ें: Rohit Sharma: सिडनी में बजा रोहित शर्मा के नाम का डंका, ऐतिहासिक शतक के बाद जीते ये 2 बड़े अवॉर्ड