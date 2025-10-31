Advertisement
Women's World Cup 2025: बदल डाला इतिहास, सेमीफाइनल में भारत की बेटियों ने बना दिए 5 अद्भुत रिकॉर्ड, पहली बार हुआ ये सबकुछ

Women's World Cup 2025: विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय महिला टीम खिताबी जंग में एंट्री कर चुकी है. ये इतिहास में सिर्फ तीसरा मौका है जब टीम इंडिया फाइनल खेलेगी. भारत को 2005 में ऑस्ट्रेलिया और 2017 में इंग्लैंड ने हराया था. सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया और 5 बड़े रिकॉर्ड बनाए.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:19 AM IST
Women's World Cup 2025
Women's World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस वक्त चर्चा में है. वजह है उसका वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचना, वो भी धमाकेदार अंदाज में. 30 अक्टूबर को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय शेरनियों ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया. ये जीत ऐतिहासिक और रिकॉर्डब्रेकिंग रही. टीम इंडिया ने नवी मुंबई के मैदान पर जो कुछ भी किया उसने इतिहास रच दिया. रिकॉर्ड बुक हिल गई. सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत की हीरो जेमिमा की 127 रनों की ऐतिहासिक पारी से टीम इंडिया ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 महारिकॉर्ड बना डाले.

नवी मुंबई के मैदान पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 339 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट रखा था, जिसे भारत की बेटियों ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया और ये बता दिया कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है. फाइनल में अब टीम इंडिया की टक्कर साउथ अफ्रीका से होगी, जिसने इंग्लैंड को हराकर खिताबी जंग में खुद को खड़ा किया है. आइए जानते हैं टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में बनाए 5 महारिकॉर्ड के बारे में.

1. भारत ने विमेंस वनडे का सबसे बड़ा रन चेज किया

भारतीय महिला टीम ने विमेंस वनडे में सबसे बड़ा रन चेज कर दिखाया. टीम ने 339 रन के टारगेट को 48.3 ओवर में बनाकर ऑस्ट्रेलिया का महारिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने इसी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ लीग मैच में 330 रन का टारगेट चेज किया था.

2. दूसरा रिकॉर्ड- नॉकआउट गेम में किसी टीम ने पहली बार 300 से ज्यादा का टारगेट चेज किया

टीम इंडिया की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि मेंस और विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में यह पहली दफा हुआ है जब किसी टीम ने 300 से ज्यादा रन का टारगेट चेज कर दिखाया. इससे पहले जो सबसे बड़ा सफल चेज था, वो साल 2015 मेंस वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुआ था. उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 298 रन का लक्ष्य हासिल किया था.

3. भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बनी

सेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए जेमिमा रॉड्रिग्ज और हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप की, जिसने जीत में एक बड़ा रोल अदा किया. यह विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास में भारत के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड रहा है. इससे पहले 2017 में हरमन और दीप्ति शर्मा ने 137 रन जोड़े थे.

4. नॉकआउट मुकाबले में पहली दफा 200 से ज्यादा का सफल रन चेज

महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में किसी भी महिला टीम ने नॉकआउट मुकाबले में 200 से ज्यादा रनों का टारगेट हासिल नहीं किया था, लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा कर दिखाया. उसने 339 रन चेज किए हैं. इससे पहले 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा इंग्लैंड ने किया था. उसने 2017 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की तरफ से दिए गए 219 रनों के टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया था.

5. टारगेट का पीछा करते हुए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया

भारतीय महिला टीम ने वनडे में टारगेट का पीछा करते हुए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी किया है. उसने 5 विकेट पर 341 रन किए और मैच जीत लिया. इससे पहले पिछले महीने दिल्ली में इसी टीम के खिलाफ भारत 369 रनों पर ऑलआउट हो गया था. इससे पहले टीम इंडिया का सबसे सफल रन चेज 265 रन था, जो 2021 में मैके में उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही किया था.

ये भी पढ़ें: स्ट्रेलिया तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है! जेमिमा ने भर ली ट्रॉफी उठाने की हुंकार, बोलीं - सपना अभी...

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Women's World Cup 2025Jemimah RodriguesAus vs Ind

