IND w vs AUS W: सेमीफाइनल में मंधाना के निशाने पर ये महारिकॉर्ड, 4 रन बनाते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रच देंगी इतिहास

IND w vs AUS W 2nd Semi Final: जिस पल का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है. भारत की महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप 2025 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर है. यानी वो सेमीफाइनल खेलने वाली है. इस नॉकआउट गेम में उसके सामने मजबूत ऑस्ट्रेलिया की चुनौती रहने वाली है. इसलिए फाइट टफ मानी जा रही है. अगर टीम इंडिया को फाइनल में जाना है तो उसकी सबसे भरोसेमंद और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का बल्ला चलना बेहद जरूरी होगा. यह मुकाबला मंधाना के लिए बेहत खास भी है. वो ना सिर्फ टीम इंडिया को जीत दिलाना चाहेंगी बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहेंगी.

दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर यानी आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएग. इस हाई-वोल्टेज मैच में टीम इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना एक खास कीर्तिमान के बेहद करीब हैं. सिर्फ 4 रन बनाते ही मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 1000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगी. उनसे पहले यह उपलब्धि केवल मिताली राज के नाम दर्ज है, जिन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ 1123 रन बनाए थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना का दमदार रिकॉर्ड

बाएं हाथ की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 वनडे खेले हैं और 996 रन अपने नाम किए हैं. उनका औसत करीब 50 का है, जो बताता है कि वह इस विश्व चैंपियन टीम के खिलाफ हमेशा भरोसेमंद साबित हुई हैं. उनके नाम 4 शतक और 6 फिफ्टी हैं. बेस्ट स्कोर 125 है. स्मृति मंधाना का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्ट्राइक रेट 108 का रहा है, जबकि वनडे करियर का औसत स्ट्राइक रेट लगभग 90 है।. यानी कंगारू गेंदबाजों के सामने मंधाना ज्यादा आक्रामक होती हैं. अब सेमीफाइनल में भी मंधाना अपने इस रिकॉर्ड को और बेहतर करना चाहेंगी.

टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका

साल 2017 में जब महिलाओं का वनडे विश्व कप खेला गया था तब सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने थीं, जहां टीम इंडिया ने कंगारू टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. हालांकि तब खिताब हाथ से निकल गया, ऐसे में इस बार भारतीय टीम के पास कंगारू टीम को हराकर फाइनल में एंट्री लेने का मौका है और पहला खिताब जीतने का गोल्ड चांस भी.

वर्ल्ड कप 2025 में मंधाना ने क्या किया?

वर्ल्ड कप 2025 में मंधाना का धमाका स्मृति मंधाना इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में हैं. वो 7 मैचों में 2 फिफ्टी एक एक शतक के म पर 60.83 की औसत से 365 रन बना चुकी हैं. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. पहले नंबर पर हैं साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट, जिन्होंने 8 मैचों में 470 रन बनाए हैं.

सेमीफाइनल मुकाबले लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, उमा छेत्री, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अमनजोत कौर, राधा यादव और श्री चारानी.

