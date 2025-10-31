IND w vs SA W: फाइनल में Harmanpreet Kaur के निशाने पर ये खास रिकॉर्ड, डबल सेंचुरी बनाने वाली दिग्गज छूटेगी पीछे

women's world cup 2025 Final Harmanpreet Kaur: महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के निशाने पर एक खास रिकॉर्ड है. अगर उनका बल्ला चला तो फिर वनडे इतिहास में सबसे पहला दोहरा शतक लगाने वाली दिग्गज क्रिकेटर का रिकॉर्ड टूटना तय है.
IND w vs SA W: महिला वनडे विश्व कप 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 5 विकेट से बड़ी जीत हासिल की और फाइनल मं जगह बनाई. ये तीसरा मौका है जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है, हालांकि वो पहले दो मौकों पर एक भी खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली ये टीम बेहद मजबूत है और खिताब जीतने से अब सिर्फ एक कदम दूर भी. जिस तरह से भारत ने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों का रिकॉर्ड सफल रन चेज किया, उसे देखकर ये लग रहा है कि टीम फाइनल में भी इसी तरह का प्रदर्शन करना चाहती है..
- 171* vs AUS in 2017 WC Semi.
- 89 vs AUS in 2025 WC Semi.
- 171* vs AUS in 2017 WC Semi.
- 89 vs AUS in 2025 WC Semi.
HARMANPREET KAUR, TAKE A BOW IN BIG MOMENTS
— Johns. (@CricCrazyJohns) October 30, 2025
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रनों की पारी खेलने वालीं कप्तान हरमनप्रीत कौर पर फाइनल में सबकी नजरें रहेंगी. वो अपनी कप्तानी में 52 साल से चला रहा खिताब का सूखा खत्म करा सकती हैं. फाइनल में उनके निशाने पर एक महारिकॉर्ड भी है. वो वनडे क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी ठोकने वालीं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बेलिंडा क्लार्क का एक खास रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं. इसके लिए उन्हें सिर्फ 40 रनों की जरूरत है..
यहां जिस रिकॉर्ड की बात हो रही है वो वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है.बेलिंडा क्लार्क ने 1993 से लेकर 2005 तक वनडे विश्व कप में कुल 29 मैच खेले और 60.57 की औसत से 1151 रन बनाए. उनके नाम 1 शतक और 6 फिफ्टी दर्ज हैं, वहीं भारतीय कप्तान कौर अब तक 2009 से 2025 तक 34 मैच खेल चुकी हैं, जिनमें उनके नाम 46.50 की औसत से 1116 रन दर्ज हैं. वो 3 शतक और 6 अर्धशतक लगा चुकी हैं. 40 रन बनाते ही वो क्लार्क से आगे निकल जाएंगी. .
