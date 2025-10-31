Advertisement
trendingNow12982453
Hindi Newsक्रिकेट

IND w vs SA W: फाइनल में Harmanpreet Kaur के निशाने पर ये खास रिकॉर्ड, डबल सेंचुरी बनाने वाली दिग्गज छूटेगी पीछे

women's world cup 2025 Final Harmanpreet Kaur: महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के निशाने पर एक खास रिकॉर्ड है. अगर उनका बल्ला चला तो फिर वनडे इतिहास में सबसे पहला दोहरा शतक लगाने वाली दिग्गज क्रिकेटर का रिकॉर्ड टूटना तय है.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Harmanpreet Kaur
Harmanpreet Kaur

IND w vs SA W: महिला वनडे विश्व कप 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 5 विकेट से बड़ी जीत हासिल की और फाइनल मं जगह बनाई. ये तीसरा मौका है जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है, हालांकि वो पहले दो मौकों पर एक भी खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली ये टीम बेहद मजबूत है और खिताब जीतने से अब सिर्फ एक कदम दूर भी. जिस तरह से भारत ने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों का रिकॉर्ड सफल रन चेज किया, उसे देखकर ये लग रहा है कि टीम फाइनल में भी इसी तरह का प्रदर्शन करना चाहती है..

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रनों की पारी खेलने वालीं कप्तान हरमनप्रीत कौर पर फाइनल में सबकी नजरें रहेंगी. वो अपनी कप्तानी में 52 साल से चला रहा खिताब का सूखा खत्म करा सकती हैं. फाइनल में उनके निशाने पर एक महारिकॉर्ड भी है. वो वनडे क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी ठोकने वालीं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बेलिंडा क्लार्क का एक खास रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं. इसके लिए उन्हें सिर्फ 40 रनों की जरूरत है..

आखिर क्या है ये रिकॉर्ड?.

यहां जिस रिकॉर्ड की बात हो रही है वो वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है.बेलिंडा क्लार्क ने 1993 से लेकर 2005 तक वनडे विश्व कप में कुल 29 मैच खेले और 60.57 की औसत से 1151 रन बनाए. उनके नाम 1 शतक और 6 फिफ्टी दर्ज हैं, वहीं भारतीय कप्तान कौर अब तक 2009 से 2025 तक 34 मैच खेल चुकी हैं, जिनमें उनके नाम 46.50 की औसत से 1116 रन दर्ज हैं. वो 3 शतक और 6 अर्धशतक लगा चुकी हैं. 40 रन बनाते ही वो क्लार्क से आगे निकल जाएंगी. .

महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट

  1. डी.ए. हॉकले (न्यूजीलैंड) 45 मैचों में 1501 रन
  2. मिताली राज (भारत)- 38 मैचों में 1321 रन
  3. जे.ए. ब्रिटिन (इंग्लैंड)- 36 मैचों में 1299 रन
  4. शार्लेट एडवर्ड्स (इंग्लैंड)- 30 मैच, 1231 रन
  5. लौरा वोल्वार्ट (दक्षिण अफ्रीका) 23 मैच, 1227 रन
  6. सुजी बेट्स (न्यूजीलैंड)- 34 मैच, 1219 रन
  7. बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया)- 29 मैच, 1151 रन
  8. हरमनप्रीत कौर (भारत)- 34 मैच , 1116 रन

ये भी पढ़ें: Women World cup final: बदल गया 52 साल का इतिहास, Final में पहली बार होने जा रहा ऐसा, हर कोई हो रहा हैरान

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Harmanpreet Kaur

Trending news

दिल्ली दंगे: SC ने पुलिस से मांगा हलफनामा, सिंघवी बोले- माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली हैं
2020 Delhi Riot
दिल्ली दंगे: SC ने पुलिस से मांगा हलफनामा, सिंघवी बोले- माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली हैं
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?