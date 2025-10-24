Advertisement
trendingNow12973937
Hindi Newsक्रिकेट

कहर बनके टूटीं ये खिलाड़ी, विमेंस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 3 बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाजों का धमाका

भारत ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में अपनी जगह  बना ली है. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्हें डकवर्थ लुईस मेथड से 53 रनों से हराकर अपनी जगह पक्की कर ली. ऐसे में आज हम जानेंगे विमेंस वर्ल्ड कप में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 3 खिलाड़ी के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Womens world cup
Womens world cup

भारत ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में अपनी जगह  बना ली है. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्हें डकवर्थ लुईस मेथड से 53 रनों से हराकर अपनी जगह पक्की कर ली. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही थी. हालांकि वह लगातार 2 मैच हारने के बाद बैकफुट पर जा चुकी थी, लेकिन कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम जीतकर अपनी जगह सुनिश्चित कर ली. जिसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय सलामी जोड़ी का है. जी हां हम बात कर रहे हैं प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना के बारे में. दोनों ने ही टूर्नामेंट के दौरान अपने बल्ले से खूब रन बरसाए हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे विमेंस वर्ल्ड कप में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 3 खिलाड़ी के बारे में.

स्मृति मंधाना हैं नंबर 1

लिस्ट में नंबर 1 पर भारत की विस्फोटक सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना का नाम शामिल है. उन्होंने अभी तक इस वर्ल्ड कप के दौरान खेले गए 6 मैचों की 6 पारियों में  55.67 की धमाकेदार औसत से 331 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 109 रनों का रहा है. वहीं, उनका स्ट्राइक रेट 100.60 का रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रतिका रावल

लिस्ट में दूसरे पायदान पर भी एक और भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम है. हम बात कर रहे प्रतिका रावल के बारे में. सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने अभी तक खेले 6 मैचों की 6 पारियों में 308 रन बना दिए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 77.89 और औसत 51.33 का रहा है. प्रतिका ने वर्ल्ड कप के दौरान 1 शतक और 1 अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया है. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 122 रनों का रहा है.

एलिसा हेली

लिस्ट में तीसरे पायदान पर कंगारू कप्तान एलिसा हेली का नाम कायम है. वह चोट के कारण 2 मैच नहीं खेल पाई थी. हालांकि, इस विश्व कप में अभी तक उन्होंने 4 मैचों की 4 पारियों में 98.78 के औसत और 131.78 के स्ट्राइक रेट से 294 ठोके हैं.  इस दौरान उन्होंने  2 शतक लगाए हैं और उनका उच्चतम स्कोर 142 रनों का रहा था. अगर वह चोटिल ना हुई होती तो अभी तक सबसे आगे निकल जाती.

ये भी पढ़ें: एशिया कप में मचाया था कोहराम, कंगारूओं पर टूटेगा भारत का ये विस्फोटक बल्लेबाज! सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Smriti Mandhanapratik rawal

Trending news

फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत