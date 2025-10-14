Advertisement
दो हार के बाद मझदार में टीम इंडिया, डिफेंडिंग चैंपियन फिर नंबर 1, यहां देखें पूरी लिस्ट

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जगत में एक ऐसा नाम है जो की हमेशा छाया रहता है.  हम बात कर रहे महिला विश्व कप के बारे में. ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम का क्रिकेट जगत में हमेशा से वर्चस्व रहा है. आइए जानते हैं महिला विश्व कप प्वाइंट्स टेबल में भारतीय टीम किस पायदान पर है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:23 PM IST
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जगत में एक ऐसा नाम है जो की हमेशा छाया रहता है.  हम बात कर रहे महिला विश्व कप के बारे में. ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम का क्रिकेट जगत में हमेशा से वर्चस्व रहा है. ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है. महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम प्वाइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम रविवार 12 अक्टूबर को खेले गए महिला विश्व कप के 13 वें मुकाबले में बुरी तरह से हार गई.  भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 330 रन लगाए थे, जवाब में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने मैच  6 गेंद रहते ही मुकाबला जीत लिया. आइए जानते हैं महिला विश्व कप प्वाइंट्स टेबल में भारतीय टीम किस पायदान पर है. 

एलिसी की शतकीय पारी
ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान एलिसा हीली ने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए 142 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि फोबे लिचफील्ड (40), एलिस पेरी (47*) और एशले गार्डनर (45) ने अहम योगदान दिया। पेरी अपनी पारी के दौरान रिटायर्ड हर्ट हो गई थी, लेकिन वह अपनी टीम को मैच से बुरी परिस्थिति से निकलने के लिए एक बार फिर आई और मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया प्वाइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ गई थी.

चौथे पायदान पर भारत 
भारतीय टीम की तरफ से स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 80 रनों की पारी खेली.  उनके अलावा सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने 75 रन बनाए.  हरलीन देओल ने 38 रन बनाए.  भारतीय टीम के 330 रन बनाने के बावजूद भी ये मैच बुरी तरह से हार गई.  इसी के साथ टीम इंडिया प्वाइंट्स टेबल चौथे पायदान पर आ चुकी है. 

ये भी पढ़ें: 'ज्यादा से ज्यादा मौका...',भारत से हार के बाद करेबियाई कप्तान ने काटा बवाल, जानें पूरा मामला

विमेंस वर्ल्ड कप प्वाइंट्स टेबल
प्वाइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया 4 में से 3 जीत के साथ नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर इंग्लैंड की टीम 3 में से 3 जीत के साथ नंबर पर 2 है. दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम 4 में से 3 जीत के साथ तीसरे पायदान पर है. वहीं भारतीय टीम लगातार 2 हार के बाद अब चौथे पायदान पर जा चुकी है. वहीं. न्यूजीलैंड की महिला टीम 2 में से 1 जीत के साथ पांचवें पायदान पर है. बांग्लादेश 4 में से 1 जीत के साथ 6ठे पायदान पर काबिज है. श्रीलंका की महिला टीम 3 में से 2 हार के साथ 7वें पायदान पर स्थित है. वहीं आखिरी पायदान पर 3 में से 3 हार के बाद पाकिस्तान मौजूद है. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Womens world cup Points table

