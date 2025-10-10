Advertisement
Womens World Cup Points Table: सनसनीखेज हार के बाद अब किस नंबर पर भारत? बांग्लादेश से भी नीचे श्रीलंका-पाकिस्तान

ICC Womens World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार (9 अक्टूबर) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में अफ्रीकी टीम ने रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से जीत हासिल की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:36 AM IST
ICC Womens World Cup 2025 Points Table​: महिला वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार (9 अक्टूबर) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में अफ्रीकी टीम ने रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से जीत हासिल की. भारत इससे पहले टूर्नामेंट में श्रीलंका और पाकिस्तान से दो मैच जीत चुका था . उसकी तीन मैचों में यह पहली हार है. इस हार से भारत को 2 संभावित अंक गंवाने पड़े.

अब किस नंबर पर भारत?

भारत अब 3 मैचों में 2 जीत और एक हार के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. उसके इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बराबर 4-4 अंक हैं. हालांकि, इंग्लैंड का नेट रनरेट टीम इंडिया से बेहतर है तो वह दूसरे पायदान पर है. भारत पर जीत से अफ्रीकी टीम को 2 अंक मिले और वह चौथे नंबर पर पहुंच गया है. ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों में 5 अंकों के साथ शीर्ष पर है. उसे दो मुकाबलों में जीत मिली है और एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. उससे एक अंक कंगारू टीम को मिले. भारत अपना चौथा मुकाबला 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा पर BCCI ने कर दी बड़ी गलती? सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान

पाकिस्तान की हालत खराब

पाकिस्तान की बात करें तो वह अंक तालिका में सबसे नीचे है. वह तीन में से तीनों मैच हार गया है. पाकिस्तान को बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शर्मनाक हार मिली है. अब उसे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड से एक-एक मैच खेलना है. पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने सभी मैचों में जीत हासिल करनी होगी. वह फिलहाल बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे है. पाकिस्तान अपना चौथा मुकाबला 15 अक्टूबर को इंग्लैंड से खेलेगा.

ये भी पढ़ें: खुलासा: गौतम गंभीर के घर डिनर पार्टी में क्या हुआ? भारत के नए ODI कप्तान ने बताई एक-एक बात

टूर्नामेंट का फॉर्मेट

प्रत्येक टीम 7 मैच खेलेगी और केवल शीर्ष 4 टीमों को ही सेमीफाइनल में खेलने का मौका मिलेगा. इसमें भाग लेने वाली टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान हैं. भारत मुख्य मेजबान है और वह गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और नवी मुंबई में मैच आयोजित कर रहा है. श्रीलंका में कोलंबो मुख्य रूप से घरेलू टीम श्रीलंका और पाकिस्तान के मैचों की मेजबानी कर रहा है. टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवंबर को नवी मुंबई या कोलंबो में होगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

ICC Womens World Cup 2025

