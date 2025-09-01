महिला वर्ल्ड कप में कितनी है प्राइज मनी? 2 साल में रिकॉर्ड उछाल, आईसीसी ने कर दिया बड़ा ऐलान
महिला वर्ल्ड कप में कितनी है प्राइज मनी? 2 साल में रिकॉर्ड उछाल, आईसीसी ने कर दिया बड़ा ऐलान

Womens World Cup 2025 Prize Money: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी की घोषणा की है. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:02 PM IST
महिला वर्ल्ड कप में कितनी है प्राइज मनी? 2 साल में रिकॉर्ड उछाल, आईसीसी ने कर दिया बड़ा ऐलान

Womens World Cup 2025 Prize Money: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी की घोषणा की है. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा. आईसीसी ने कुल प्राइज पूल में 297% की भारी बढ़ोतरी की है. यह अब 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 123 करोड़ रुपये) हो गया है.

मेंस वर्ल्ड कप से भी ज्यादा प्राइज मनी

यह पहला मौका है जब महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्राइज मनी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से ज्यादा है. पिछले साल भारत में हुए आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कुल प्राइज पूल 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 89 करोड़ रुपये) था, जबकि इस साल महिला वर्ल्ड कप का प्राइज पूल उससे 3.88 मिलियन अमेरिकी (करीब 35.5 करोड़ रुपये) डॉलर ज्यादा है.

विजेता को कितने रुपये मिलेंगे?

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में विजेता टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 40 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जो 2022 में हुए पिछले महिला वनडे वर्ल्ड कप (कुल प्राइज पूल 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर था) से भी ज्यादा है. उपविजेता टीम को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 20 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे. टूर्नामेंट में सबसे निचले पायदान पर रहने वाली टीम को भी 250,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 2 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जबकि लीग स्टेज में हर जीत के लिए 34,314 अमेरिकी डॉलर (करीब 30 लाख रुपये) दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: कौन है 12 गेंदों में 11 छक्के लगाने वाला क्रिकेटर? आईपीएल में करोड़पति बनेगा संजू सैमसन का दोस्त, CSK का टारगेट लॉक!

जय शाह ने क्या कहा?

आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने इस फ़ैसले पर कहा, ''यह घोषणा महिला क्रिकेट के सफर में एक अहम मील का पत्थर है. प्राइज मनी में यह चार गुना बढ़ोतरी महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है और इसके लंबे समय तक चलने वाले विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है. हमारा संदेश सीधा है, महिला क्रिकेटरों को पता होना चाहिए कि अगर वे इस खेल को पेशेवर रूप से चुनती हैं, तो उनके साथ पुरुषों के बराबर व्यवहार किया जाएगा.''

ये भी पढ़ें: Shocking: क्या राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ को बाहर निकाला? RCB के महान क्रिकेटर का सनसनीखेज दावा

टूर्नामेंट का फॉर्मेट और टीमें

इस आठ टीमों के टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ़्रीका और बांग्लादेश हिस्सा लेंगी. सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ राउंड-रॉबिन फ़ॉर्मेट में एक-एक मैच खेलेंगी. ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने वाली दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी. इस वर्ल्ड कप के लिए गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम, नवी मुंबई और कोलंबो को वेन्यू के रूप में चुना गया है.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

Womens World Cup 2025womens World cup

;