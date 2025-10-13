Advertisement
World Cup Semifinal Scenarios: बैक टू बैक हार से फंसा भारत, अब सेमीफाइनल में कैसे मिलेगी जगह? समझ लें समीकरण

Womens World Cup Semifinal Scenarios: भारतीय क्रिकेट टीम महिला वर्ल्ड कप में लगातार दो हार से दबाव में आ चुकी है. शुरुआती दो मैचों में श्रीलंका और पाकिस्तान पर जीत के बाद टीम इंडिया की लय बिगड़ गई है. उसे अगले दो मुकाबलों में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:04 PM IST
ICC Womens World Cup 2025 Semifinal Scenarios: भारतीय क्रिकेट टीम महिला वर्ल्ड कप में लगातार दो हार से दबाव में आ चुकी है. शुरुआती दो मैचों में श्रीलंका और पाकिस्तान पर जीत के बाद टीम इंडिया की लय बिगड़ गई है. उसे अगले दो मुकाबलों में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा. मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने विशाखापत्तनम के ACA-VDCA स्टेडियम में उसे तीन विकेट से हरा दिया. 331 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया और एक ओवर बाकी रहते हुए मैच जीत लिया. 

अंक तालिका की हालत

अब टीम इंडिया के 4 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक हैं. इन झटकों के बावजूद भारत अभी भी अंक तालिका में चार अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है. टूर्नामेंट में शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. ऑस्ट्रेलिया चार मैचों में सात अंकों के साथ पहले स्थान पर है. इंग्लैंड तीन मैचों में छह अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. साउथ अफ्रीका भी चार अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, लेकिन उसने एक मैच कम खेला है. उसना नेट रनरेट भारत से कम है.

सेमीफाइनल की जंग

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को शीर्ष दो स्थानों के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है. ऐसे में सेमीफाइनल के शेष दो स्थानों के लिए अब भारत, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है.भारत के आगामी मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण होंगे. इंग्लैंड के खिलाफ जीत से उनकी संभावनाएं बढ़ेंगी, जबकि हार टीम को एक खतरनाक स्थिति में छोड़ देगी. बांग्लादेश के खिलाफ जीत की उम्मीद है, लेकिन अकेले यह जीत पर्याप्त नहीं हो सकती है.

 

इंग्लैंड-न्यूजीलैंड से अहम मुकाबला

साउथ अफ्रीका पहले ही भारत और न्यूजीलैंड को हरा चुका है, जिससे उसका पलड़ा भारी है. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अंतिम मैच से पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना सकता है. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड दो मैच हार चुका है, लेकिन उसे अभी श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत के खिलाफ मैच खेलना है. वह भारत के साथ होने वाले मुकाबले में छह अंकों के साथ उतर सकता हैं. इससे यह दोनों टीमों के लिए एक हाई-स्टेक मुकाबला बन जाएगा.

भारत को अब क्या करना होगा?

सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत को अपने शेष तीन मैचों में से कम से कम दो जीतने होंगे. हालांकि, सभी मैचों में जीत से उसकी राह आसान रहेगी. तीन जीत उन्हें 10 अंकों तक पहुंचा देगी और उसकी संभावनाओं को काफी मजबूत करेगी. दो जीत टीम को दौड़ में तो रखेगी, लेकिन संकट के बादल छाए रहेंगे. इससे उसे अन्य टीमों के नेट रन रेट और नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

ICC Womens World Cup 2025Womens World Cup 2025womens World cup

