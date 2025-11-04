Advertisement
World Cup Team of the Tournament: मंधाना-जेमिमा की प्लेइंग-11 में एंट्री, हरमनप्रीत कौर OUT, ये खिलाड़ी बनी कप्तान

Womens World Cup Team of the Tournament: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा किया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया. सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को परास्त करने के बाद उसने फाइनल में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इतिहास रच दिया

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:12 PM IST
Womens World Cup Team of the Tournament: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा किया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया. सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को परास्त करने के बाद उसने फाइनल में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इतिहास रच दिया. विजयी भारतीय टीम की तीन खिलाड़ियों को आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया है. हैरानी की बात है कि चैंपियन बनाने वाली कप्तान हरमनप्रीत को इसमें नहीं रखा गया है.

फाइनलिस्ट टीमों से 6 खिलाड़ी सेलेक्ट

फाइनल में 39 रन देकर पांच विकेट लेने वाली प्रतियोगिता की सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज़ दीप्ति शर्मा के साथ उनकी साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स भी शामिल है. इनके अलावा साउथ अफ्रीका की तीन खिलाड़ी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट, मारिजैन कप्प और नादिन डी क्लार्क भी टीम में जगह बनाने में सफल रही हैं. इतनी ही संख्या में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी - एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड और अलाना किंग भी शामिल हैं.

पाकिस्तान और इंग्लैंड की प्लेयर को मौका

आईसीसी द्वारा चुनी गई टीम में इंग्लैंड की दो और पाकिस्तान की एक खिलाड़ी को जगह दी गई है. इंग्लैंड की नैट सीवर-ब्रंट और सोफी एक्लेस्टोन को चुना गया है. हालांकि, सीवर ब्रंट को 12वें प्लेयर के रूप में रखा गया है. पाकिस्तान से सिदरा नवाज का सेलेक्शन हुआ है. चयन पैनल में कमेंटेटर इयान बिशप, मेल जोन्स और ईसा गुहा, गौरव सक्सेना (आईसीसी महाप्रबंधक - इवेंट्स और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) और एस्टेले वासुदेवन (पत्रकार प्रतिनिधि) शामिल हैं.

किसे बनाया गया कप्तान?

फाइनल मैच में वोल्वार्ड्ट ने 101 रन बनाए थे. वहीं, मंधाना के बल्ले से 45 रन निकले थे. वोल्वार्ड्ट ने 71.37 की शानदार औसत से टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 571 रन बनाए. उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में शतक लगाया. मंधाना ने टूर्नामेंट का समापन 54.25 की औसत से 434 रनों के साथ किया. मंधाना की साथी रोड्रिग्ज ने अपनी नाबाद 127 रनों की अविस्मरणीय मैच जिताऊ पारी के बाद तीसरे स्थान पर जगह बनाई. दीप्ति शर्मा एक और भारतीय स्टार हैं, जिन्हें 22 विकेट लेने के कारण चुना गया है. वोल्वार्ड्ट को कप्तान चुना गया है.

आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट

स्मृति मंधाना (भारत), लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान- साउथ अफ्रीका), जेमिमा रोड्रिग्ज (भारत), मारिजैन कप्प (साउथ अफ्रीका), एश्ले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया), दीप्ति शर्मा (भारत), एनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया), नाडिन डी क्लर्क (साउथ अफ्रीका), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया), सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड), नैट सीवर ब्रंट (12वीं खिलाड़ी, इंग्लैंड).

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

