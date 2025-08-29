दुनिया के 3 खूंखार गेंदबाज... जिन्होंने T20I मैच में सभी 4 ओवर फेंके मेडन
Unique Cricket Records: टी20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के लिए 4 मेडन ओवर फेंकने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस 20-20 ओवर के फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:24 AM IST
Cricket Records: क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा. क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. टी20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के लिए 4 मेडन ओवर फेंकने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस 20-20 ओवर के फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है. दुनिया में ऐसे तीन गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कोटे के सभी 4 ओवर मेडन फेंके हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही तीन गेंदबाजों पर-

1. साद बिन जफर (कनाडा)

कनाडा के लेफ्ट आर्म स्पिनर साद बिन जफर ने 14 नवंबर 2021 को पनामा के खिलाफ खेले गए ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका रीजन क्वालीफायर मैच में अपने 4 ओवर के कोटे के सभी 4 ओवर मेडन फेंके थे. साद बिन जफर ने पनामा के खिलाफ 4 ओवर में बिना कोई रन दिए 4 ओवर मेडन फेंके और 2 विकेट भी अपने नाम किए. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कनाडा की टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट पर 245 रन बनाए और पनामा के सामने 246 रनों का टारगेट रखा. जवाब में पनामा की टीम 17.2 ओवर में 37 रन पर ढेर हो गई और कनाडा ने 208 रन से मैच जीत लिया.

2. लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने 17 जून 2024 को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मैच में अपने 4 ओवर के कोटे के सभी 4 ओवर मेडन फेंके थे. लॉकी फर्ग्यूसन ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 4 ओवर में बिना कोई रन दिए 4 ओवर मेडन फेंके और 3 विकेट भी अपने नाम किए. इस मैच में पापुआ न्यू गिनी की टीम 19.4 ओवर में 78 रन पर ऑल आउट हो गई थी. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 12.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था. न्यूजीलैंड ने 46 गेंदें बाकी रहते ये मैच 7 विकेट से जीत लिया.

3. आयुष शुक्ला (हांग-कांग)

हांग-कांग के मीडियम पेसर आयुष शुक्ला ने 31 अगस्त 2024 को मंगोलिया के खिलाफ ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालीफायर-A के मैच में अपने 4 ओवर के कोटे के सभी 4 ओवर मेडन फेंके थे. आयुष शुक्ला ने मंगोलिया के खिलाफ 4 ओवर में बिना कोई रन दिए 4 ओवर मेडन फेंके और 1 विकेट भी अपने नाम किया. इस मैच में मंगोलिया की टीम 14.2 ओवर में 17 रन पर ऑल आउट हो गई थी. जवाब में हांग-कांग की टीम ने 1.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था. हांग-कांग ने 110 गेंदें बाकी रहते ये मैच 9 विकेट से जीत लिया.

