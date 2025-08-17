दुनिया के 4 खूंखार बल्लेबाज जिन्होंने ODI क्रिकेट में छूआ 400 का आंकड़ा, पहले नंबर वाला तो 500 का रिकॉर्ड बना देता

दुनिया के 4 ऐसे महान बल्लेबाज हैं, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) में 400 का आंकड़ा छू चुके हैं. इन 4 बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज तो 500 का रिकॉर्ड भी तोड़ देता, लेकिन वह चूक गया. इन 4 खूंखार बल्लेबाजों ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 से ज्यादा मैच खेले हैं, जो एक दुर्लभ रिकॉर्ड है. मौजूदा समय का क्रिकेटर तो 400 वनडे इंटरनेशनल (ODI) मैच खेलने के रिकॉर्ड के बारे में सोच भी नहीं सकता है. आइए एक नजर डालते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के उन 4 महान बल्लेबाजों पर जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल (ODI) में 400 या उससे ज्यादा मैच खेलने का महारिकॉर्ड बनाया है.

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 463

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा 463 मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. दुनिया में अभी तक कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. इसके अलावा मौजूदा समय का भी कोई बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर 22 साल 91 दिन लंबा रहा है. सचिन तेंदुलकर 500 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड भी बना सकते थे, लेकिन वह चूक गए. सचिन तेंदुलकर ने 463 ODI मैचों में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाए हैं, जिसमें 49 शतक शामिल हैं.

2. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 448

श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में कुल 448 मैच खेले थे. महेला जयवर्धने ने इस दौरान 448 ODI मैचों में 33.37 की औसत से 12650 रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक शामिल हैं. महेला जयवर्धने ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 24 जनवरी 1998 को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 18 मार्च 2015 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था.

3. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 445

श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में 445 मैच खेले थे. सनथ जयसूर्या ने 445 ODI मैचों में 32.36 की औसत से 13430 रन बनाए हैं, जिसमें 28 शतक शामिल हैं. सनथ जयसूर्या ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 26 दिसंबर 1989 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 28 जून 2011 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था.

4. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 404

श्रीलंका के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज कुमार संगकारा ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में 404 मैच खेले थे. कुमार संगकारा ने 404 ODI मैचों में 41.98 की औसत से 14234 रन बनाए हैं, जिसमें 25 शतक शामिल हैं. कुमार संगकारा ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 जुलाई 2000 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 18 मार्च 2015 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था.