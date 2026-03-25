18 साल निकल गए... IPL में इन 5 क्रिकेटर्स ने कभी कदम तक नहीं रखा, 991 विकेट लेने वाला बॉलर भी लिस्ट में

पिछले 18 साल में IPL से कई बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं. IPL के कारण क्रिकेट खेलने का पूरा तरीका ही बदल गया, तो वहीं कई क्रिकेटर इससे मालामाल भी हुए हैं. आज IPL दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग है. आईपीएल में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है. इस लीग में दमदार प्रदर्शन के बूते कई खिलाड़ियों की किस्मत रातों-रात चमकी है. हालांकि, 5 खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्हें IPL में कभी खेलने का मौका नहीं मिल सका है. आइए ऐसे ही 5 खिलाड़ियों के नाम आपको बताते हैं.

1. जेम्स एंडरसन

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का नाम उन खिलाड़ियों में शुमार है, जिन्हें IPL में खेलने का मौका नहीं मिल सका है. जेम्स एंडरसन के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 991 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. जेम्स एंडरसन ने 42 साल की उम्र में ऑक्शन में अपना नाम भी भेजा था, लेकिन उन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 से ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज हैं.

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2. एलिस्टेयर कुक

टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार एलिस्टेयर कुक टी20 क्रिकेट में उतने सफल नहीं हो सके. क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट एलिस्टेयर कुक को खास रास नहीं आया. यही वजह रही कि वह कभी आईपीएल का हिस्सा नहीं बने. एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. एलिस्टेयर कुक ने अपने करियर में 12,472 रन बनाए हैं.

3. स्टुअर्ट ब्रॉड

इंग्लिश तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को भी IPL में खेलने का कभी मौका नहीं मिल सका. स्टुअर्ट ब्रॉड को साल 2011 के ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने खरीदा था, लेकिन चोट के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने खुद ही IPL से दूरी बना ली और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा प्राथमिकता दी.

4. मुश्फिकुर रहीम

बांग्लादेश के क्रिकेटर मुश्फिकुर रहीम को कभी IPL में खेलने का मौका नहीं मिला. मुश्फिकुर रहीम ने कई बार ऑक्शन के लिए अपना नाम भेजा, लेकिन उन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई.

5. रीजा हेंड्रिक्स

साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें IPL में खेलने का कभी मौका नहीं मिला. रीजा हेंड्रिक्स आईपीएल के अलावा कई टी20 लीग में खेल चुके हैं, लेकिन वह IPL में किसी भी टीम का भरोसा नहीं जीत सके.