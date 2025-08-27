दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज... जो टी20 इंटरनेशनल में कभी नहीं हुए Zero पर आउट, लिस्ट में ये भारतीय भी शामिल
Batsmen Who never got out on zero in T20I: दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जो टी20 इंटरनेशनल में कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं. एक बल्लेबाज के लिए जीरो रन पर आउट होना बेहद शर्मिंदगी वाला पल होता है. जब भी कोई बल्लेबाज क्रीज पर बैटिंग के लिए उतरता है, तो उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, ताबड़तोड़ रन बरसाकर अपनी टीम की जीत पक्की करना.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:48 AM IST
दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जो टी20 इंटरनेशनल में कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं. एक बल्लेबाज के लिए जीरो रन पर आउट होना बेहद शर्मिंदगी वाला पल होता है. जब भी कोई बल्लेबाज क्रीज पर बैटिंग के लिए उतरता है, तो उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, ताबड़तोड़ रन बरसाकर अपनी टीम की जीत पक्की करना. छोटा फॉर्मेट होने के कारण टी20 इंटरनेशनल में बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं. अगर कोई बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल में जीरो पर आउट नहीं होता तो यह बहुत बड़ी बात है. आइए एक नजर डालते हैं, दुनिया के उन 5 खूंखार बल्लेबाजों पर, जो टी20 इंटरनेशनल में कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं.

1. फाफ डु प्लेसिस (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने अपने देश के लिए 50 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 134.38 की स्ट्राइक रेट से 1528 रन बनाए हैं. फाफ डु प्लेसिस के बल्ले से इस दौरान 1 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं. फाफ डु प्लेसिस अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं.

2. रविचंद्रन अश्विन (भारत)

भारत के पूर्व ऑफ स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने 65 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 114.99 की स्ट्राइक रेट से 184 रन बनाए हैं. रविचंद्रन अश्विन ने इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में 72 विकेट भी झटके हैं. रविचंद्रन अश्विन अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं.

3. मार्लन सैमुअल्स (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर मार्लन सैमुअल्स ने 67 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 116.23 की स्ट्राइक रेट से 1611 रन बनाए हैं. मार्लन सैमुअल्स के बल्ले से इस दौरान 10 अर्धशतक निकले हैं. मार्लन सैमुअल्स ने इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में 22 विकेट भी झटके हैं. मार्लन सैमुअल्स अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं.

4. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने अभी तक 47 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 147.21 की स्ट्राइक रेट से 873 रन बनाए हैं. हैरी ब्रूक के बल्ले से इस दौरान 4 अर्धशतक निकले हैं. हैरी ब्रूक अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में अभी तक जीरो पर आउट नहीं हुए हैं.

5. दिनेश चांडीमल (श्रीलंका)

श्रीलंका के बल्लेबाज दिनेश चांडीमल ने 69 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 103.49 की स्ट्राइक रेट से 1066 रन बनाए हैं. दिनेश चांडीमल के बल्ले से इस दौरान 6 अर्धशतक निकले हैं. दिनेश चांडीमल अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में जीरो पर आउट नहीं हुए हैं.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

