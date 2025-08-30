नहीं जड़ पाए तिहरा शतक... टूट गया दिल, 290 और 300 रन के बीच में आउट हुए ये 6 महान बल्लेबाज

Batsman Who Dismissed on 290s: दुनिया के 6 बदकिस्मत बल्लेबाज ऐसे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में 290 और 300 रन के बीच में आउट हो चुके हैं. महज चंद रनों से ये 6 बल्लेबाज अपने ऐतिहासिक तिहरे शतक से चूक गए थे. 290 और 300 रन के बीच में आउट होना बल्लेबाज के लिए एक बेहद दिल तोड़ने वाला पल होता है. यह बल्लेबाज के लिए एक बुरा सपना होता है, क्योंकि वह अपने करियर में तिहरा शतक जड़कर कुछ यादगार करना चाहता है. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 6 बदकिस्मत बल्लेबाजों पर जो टेस्ट क्रिकेट में 290 और 300 रन के बीच में आउट हो चुके हैं.

1. मार्टिन क्रो (न्यूजीलैंड) - 299 रन

न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज मार्टिन क्रो 4 फरवरी 1991 को श्रीलंका के खिलाफ वेलिंग्टन टेस्ट मैच में 299 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. मार्टिन क्रो ने 523 गेंदों पर 299 रन बनाए, जिसमें 29 चौके और 3 छक्के शामिल थे. मार्टिन क्रो को इस मैच में श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

2. एलिस्टेयर कुक (इंग्लैंड) - 294 रन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक 12 अगस्त 2011 को भारत के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट मैच में 294 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. एलिस्टेयर कुक ने 545 गेंदों पर 294 रन बनाए, जिसमें 33 चौके शामिल थे. एलिस्टेयर कुक को इस मैच में भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए.

3. वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 293 रन

भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग 4 दिसंबर 2009 को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई टेस्ट मैच में 293 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. वीरेंद्र सहवाग ने 254 गेंदों पर 293 रन बनाए, जिसमें 40 चौके और 7 छक्के शामिल थे. वीरेंद्र सहवाग को इस मैच में श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए. हालांकि वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक जड़ चुके हैं.

4. विव रिचर्ड्स (वेस्टइंडीज) - 291 रन

वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विव रिचर्ड्स 13 अगस्त 1976 को इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट मैच में 291 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. विव रिचर्ड्स ने 386 गेंदों पर 291 रन बनाए, जिसमें 38 चौके शामिल थे. विव रिचर्ड्स को इस मैच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर टोनी ग्रेग ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए.

5. रामनरेश सरवन (वेस्टइंडीज) - 291 रन

वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज रामनरेश सरवन 1 मार्च 2009 को इंग्लैंड के खिलाफ बारबाडोस टेस्ट मैच में 291 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. रामनरेश सरवन ने 452 गेंदों पर 291 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 2 छक्के शामिल थे. रामनरेश सरवन को इस मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रयान साइडबॉटम ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए.

6. रॉस टेलर (न्यूजीलैंड) - 290 रन

न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर 16 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट मैच में 290 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. रॉस टेलर ने 374 गेंदों पर 290 रन बनाए, जिसमें 43 चौके शामिल थे. रॉस टेलर को इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए.