विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप: अविनाश ने हासिल किया ओलम्पिक कोटा, नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया

दोहा: भारत के पुरुष धावक अविनाश साबले (Avinash Sable) ने विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (World Athletics Championships) में 3000 मीटर स्टीपलचेज में ओलम्पिक कोटा हासिल कर लिया है. वे रेस के फाइनल में 13वें स्थान पर रहे, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे. अविनाश ने आठ मिनट 21.37 सेकेंड में रेस पूरी की. फाइनल में वह जीत तो हासिल नहीं कर सके लेकिन ओलम्पिक कोटा जरूर अपने नाम कर ले गए.

बाहर होने का बाद हुई थी वापसी

अविनाश को हीट में बाहर होना पड़ा था लेकिन बाद में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) ने मैच अधिकारियों से शिकायत की थी कि अविनाश के रास्ते में दूसरे खिलाड़ियों ने बाधा डालने की कोशिश की थी. एएफआई की इस अपील की जांच हुई और इसे सही पाया गया. इस प्रकार अविनाश फाइनल में पहुंचने में सफल रहे.

.23 सेकेंड से किया क्वालीफाई

ओलम्पिक का क्वालीफाइंग मार्क आठ मिनट 22 सेकेंड का है. अविनाश ने कुछ सेकेंड पहले ही रेस पूरी कर अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलम्पिक खेलों में जगह बनाई. अविनाश ने दो दिन पहले ही पहले दौर की हीट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था. उस समय उन्होंने 8 मिनट, 25.23 मिनट का समय लिया था.

Our #TOPSAthlete #AvinashSable has secured a place in the @Tokyo2020 @Olympics in men’s 3000m steeplechase after finishing the final at the World #Athletics C’ships in 13th place in a time of 8:21.37 which was within the qualifying cutoff of 8:22.00.

Many congratulations! pic.twitter.com/DLY334i7S5

— SAIMedia (@Media_SAI) October 4, 2019