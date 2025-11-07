Advertisement
trendingNow12992775
Hindi Newsक्रिकेट

2.5 करोड़ कैश, सरकारी जॉब और... 21 साल की वर्ल्ड चैंपियन पर सरकार मेहरबान, किया धांसू ऐलान

भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद अपने राज्य लौटीं श्री चरणी का जोरदार स्वागत किया गया. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने 21 साल की इस युवा स्पिनर को 2.5 करोड़ रुपये का कैश इनाम, ग्रुप-1 लेवल की सरकारी नौकरी और उनके जिले में एक घर देने के ऐलान कर सम्मानित किया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2.5 करोड़ कैश, सरकारी जॉब और... 21 साल की वर्ल्ड चैंपियन पर सरकार मेहरबान, किया धांसू ऐलान

महिला वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियन टीम इंडिया के खिलाड़ियों का सम्मान जारी है. ICC और BCCI से रिकॉर्ड प्राइज मनी मिलने के बाद राज्य सरकारें अपने स्टेट के खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहीं हैं. इसी कड़ी में भारतीय स्पिनर श्री चरणी को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली में वर्ल्ड कप विनिंग भारतीय टीम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद श्री चरणी अपने राज्य लौटीं. यहां उनसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उनके अहम योगदान की सराहना की. इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने उनके प्रदर्शन के लिए सम्मान के रूप में बड़ा ऐलान भी किया.

2.5 करोड़ कैश, सरकारी जॉब और...

आंध्र प्रदेश सरकार ने 21 साल की श्री चरणी के लिए एक विशेष इनाम की घोषणा की. राज्य उन्हें 2.5 करोड़ रुपये का कैश इनाम, ग्रुप-1 की सरकारी नौकरी और उनके गृहनगर कडप्पा में 1000 वर्ग गज का घर देकर सम्मानित करेगा. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली से लौटने पर चरणी से मुलाकात के बाद यह घोषणा की. उन्होंने वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता आंध्र प्रदेश के लिए गौरव का पल है. चरणी को एक छोटे से समारोह में भी सम्मानित किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा रहा श्री चरणी का प्रदर्शन

श्री चरणी ने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. बाएं हाथ की स्पिनर ने इसी साल अप्रैल में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. वर्ल्ड कप 2025 में वह भारत की सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक बन गईं. उन्होंने कई मैचों में अहम स्पेल डाले. टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 14 विकेट चटकाए और भारत के लिए टॉप विकेट टेकर्स में से एक रहीं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की.

मिताली राज ने जताई खुशी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज भी श्री चरणी के साथ साथ थीं, जब एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई. उन्होंने श्री चरणी के खिताब जीतने पर खुशी जताई है. मिताली राज ने कहा, 'मुझे आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) से जुड़े हुए एक साल हो गया है. मैं राज्य में महिला क्रिकेट की देखभाल कर रही हूं. मुझे यहां महिला क्रिकेट के कामकाज में अपने विचार, सोच और अनुभव को शामिल करने की पूरी छूट दी गई है.'

मिताली राज ने श्री चरणी के विश्व कप विजेता बनने पर खुशी जताते हुए कहा, 'मुझे बहुत खुशी हुई जब श्री चरणी को भारतीय टीम के लिए चुना गया और वह ट्रॉफी लेकर लौटी हैं. यह तो बस शुरुआत है. मुझे उम्मीद है कि हम देश के इस हिस्से से और भी कई खिलाड़ी तैयार करेंगे, ताकि वे भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें. हमारे पास कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे शबनम, जो अंडर-19 में दो बार विजेता टीम का हिस्सा रही हैं.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

shree charaniIndian Women cricket team

Trending news

PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश