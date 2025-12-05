Advertisement
trendingNow13029983
Hindi Newsक्रिकेट

वनडे में 3 दोहरे शतक... टेस्ट में 1 डबल सेंचुरी, टी20 में 8 शतक, इस बल्लेबाज के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन

दुनिया का एक इकलौता बल्लेबाज ऐसा है, जिसने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 दोहरे शतक, टेस्ट क्रिकेट में 1 डबल सेंचुरी और ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 8 शतक ठोके हैं. एक ही बल्लेबाज के नाम क्रिकेट के इतने बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स होना इस बात का सबूत है कि वह कितना महान क्रिकेटर है. इस बल्लेबाज के रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. वर्ल्ड क्रिकेट में एक से बढ़कर एक महान क्रिकेटर आए और चले गए, लेकिन इस बल्लेबाज ने जो दुर्लभ रिकॉर्ड बनाए हैं वह कोई सोच भी नहीं सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 05, 2025, 01:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वनडे में 3 दोहरे शतक... टेस्ट में 1 डबल सेंचुरी, टी20 में 8 शतक, इस बल्लेबाज के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन

दुनिया का एक इकलौता बल्लेबाज ऐसा है, जिसने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 दोहरे शतक, टेस्ट क्रिकेट में 1 डबल सेंचुरी और ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 8 शतक ठोके हैं. एक ही बल्लेबाज के नाम क्रिकेट के इतने बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स होना इस बात का सबूत है कि वह कितना महान क्रिकेटर है. इस बल्लेबाज के रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. वर्ल्ड क्रिकेट में एक से बढ़कर एक महान क्रिकेटर आए और चले गए, लेकिन इस बल्लेबाज ने जो दुर्लभ रिकॉर्ड बनाए हैं वह कोई सोच भी नहीं सकता है.

इस बल्लेबाज के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन

यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं. रोहित शर्मा टेस्ट में 1 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं. इसके अलावा रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में भी 8 शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है. रोहित शर्मा ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 209, 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 264 और 2017 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 208* रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

शतकों की हैट्रिक पूरी करेंगे विराट, विशाखापत्तनम में ऐसा है किंग कोहली का रिकॉर्ड, थर-थर कापेंगे अफ्रीकी गेंदबाज

दुनिया के महान बल्लेबाजों में शामिल

टेस्ट में रोहित शर्मा का एकमात्र दोहरा शतक रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था. साल 2019 में रोहित ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली पारी में 255 गेंदों पर 212 रन बनाए थे. रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 8 शतक ठोके हैं. रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 19973 रन बनाए हैं, जिसमें 50 शतक और 110 अर्धशतक शामिल हैं. रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 645 छक्के लगाए हैं.

Explainer: तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन? विशाखापत्तनम के मैदान का रिकॉर्ड देख उड़ जाएंगे होश, आधी लड़ाई तो टॉस ही जिता देगा

ODI और T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट (T20I) में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने ODI में 352 छक्के और T20I में 205 छक्के उड़ाए हैं. रोहित शर्मा ने इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में 88 छक्के जमाए हैं. रोहित शर्मा ने ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 547 छक्के ठोके हैं. रोहित शर्मा के नाम ODI में 11441 रन, T20I में 4231 रन और टेस्ट क्रिकेट में 4301 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. ओवरऑल टी20 क्रिकेट में रोहित शर्मा के बल्ले से 12248 रन निकले हैं. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को एक ICC टी20 वर्ल्ड कप (2024) और एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी (2025) का खिताब जिताया है. रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस को 5 बार ट्रॉफी जिताई है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
Vladimir Putin
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
russian hindu mla
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
IndiGo
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Parliament video
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Putin India Visit Live News Updates: 'न्योते के लिए धन्यवाद', यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने पुतिन के सामने क्या कहा? सुबह से लेकर अबतक की जानें डिटेल्स
putin modi
Putin India Visit Live News Updates: 'न्योते के लिए धन्यवाद', यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने पुतिन के सामने क्या कहा? सुबह से लेकर अबतक की जानें डिटेल्स
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
Putin
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?