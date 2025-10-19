वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक सकते हैं ये 3 खूंखार बल्लेबाज, इनके सामने बॉल डालने से भी डरता है गेंदबाज

Team India: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तिहरा शतक नहीं जड़ पाया है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के स्टार बल्लेबाज और मौजूदा वनडे कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज है. रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता वनडे मैच में 264 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी खेली थी. तब से लेकर अब तक 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कोई भी वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को छू तक नहीं पाया है, लेकिन 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो न सिर्फ रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे बल्कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का पहला तिहरा शतक भी ठोक सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 3 बल्लेबाजों पर:

1. शुभमन गिल (भारत)

भारत के खतरनाक ओपनर शुभमन गिल की वनडे क्रिकेट में तूती बोलती है. आईसीसी की मौजूदा वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं. शुभमन गिल में पूरा दमखम है कि वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक सकते हैं. शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में एक बार दोहरा शतक भी ठोक चुके हैं. शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए 55 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 59.04 की औसत से 2775 रन कूटे हैं, जिसमें 313 चौके और 59 छक्के शामिल रहे हैं. शुभमन गिल का वनडे इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 208 रन है. शुभमन गिल भारत के मौजूदा टेस्ट और वनडे कप्तान हैं.

2. यशस्वी जायसवाल (भारत)

खतरनाक ओपनर यशस्वी जायसवाल ने भले ही अभी तक भारत के लिए सिर्फ एक ही ODI मैच खेला है, लेकिन उनमें पूरा दमखम है कि वह मौका मिलने पर इस फॉर्मेट में तिहरा शतक ठोक सकें. यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए 23 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 36.15 की औसत और 164.31 की स्ट्राइक रेट से 723 रन कूटे हैं, जिसमें 82 चौके और 38 छक्के शामिल रहे हैं. यशस्वी जायसवाल ने टी20 इंटरनेशनल में 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं. यशस्वी जायसवाल ने इसके अलावा 26 टेस्ट मैचों में 51.65 की औसत से 2428 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 2 दोहरे शतक समेत 7 शतक और 12 अर्धशतक ठोके हैं.

3. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का पहला तिहरा शतक ठोक सकते हैं. हैरी ब्रूक बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजों के लिए काल बन जाते हैं. हैरी ब्रूक ने 32 वनडे मैचों में 995 रन बनाए हैं. वनडे में हैरी ब्रूक ने 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 110 रन रहा है. हैरी ब्रूक में पूरी काबिलियत है कि वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का पहला तिहरा शतक ठोक सकते हैं. हैरी ब्रूक ने 12 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में अपने टेस्ट करियर का पहला तिहरा शतक भी ठोका था. हैरी ब्रूक ने 322 गेंदों पर 317 रन बनाए थे.