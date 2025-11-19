World Cup 2023: 19 नवंबर का वो दर्द... जब रोहित के साथ रोया पूरा भारत, हिटमैन ने पत्नी से जो कहा, जान हो जाएंगे इमोशनल

World Cup 2023 Final, 19th November: 19 नवंबर 2023 की रात जब अहमदाबाद के मैदान से रोहित शर्मा मैदान से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे तो वर्ल्ड कप की तमाम यादें भी उनके साथ जा रही थी. आंखें नम थी. वो आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कितनी देर? आखिरकार आंसू टपके और पूरे भारत का दिल भर आया.
Trending Photos
World Cup 2023 Final, 19th November: भारतीय क्रिकेट इतिहास का वो दिन, जिसे कोई याद तो नहीं करना चाहता, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि उस दिन को फैंस चाहकर भी भुला नहीं सकते. जी हां, आज ही के दिन यानी 19 नवंबर, 2023 को टीम इंडिया के साथ करोड़ों भारतीयों का दिल छन से टूट गया था. 50-ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा नम आंखों के साथ ड्रेसिंग रूम जा रहे थे. उनके हर छलकते आंसू... मानो एक ही सवाल पूछ रहे थे- क्या कमी रह गई यार?
रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था. भारत 10 लगातार मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंचा था. हजारों फैंस स्टेडियम में और करोड़ों दर्शक टीवी के सामने उम्मीद लगाए बैठे थे कि इंडिया 1983 और 2011 के बाद तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक खराब दिन और सबकुछ खत्म.
19 नवंबर 2023 की रात जब अहमदाबाद के मैदान से रोहित शर्मा मैदान से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे तो वर्ल्ड कप की तमाम यादें भी उनके साथ जा रही थी. आंखें नम थी. वो आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कितनी देर? आखिरकार आंसू टपके और पूरे भारत का दिल भर आया. क्रिकेट प्रेजेंटर जतिन सप्रू के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट में रोहित ने वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के बारे में बातचीत की। हिटमैन ने कुछ ऐसा बताया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। ये तो सभी ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद रोहित शर्मा फूट-फूटकर रोने लगे थे। विराट कोहली, सिराज, केएल राहुल सबकी आंखें नम थी, लेकिन उस काली रात की अगली सुबह क्या हुआ इसके बारे में रोहित ने बड़ा खुलासा किया।
जतिन सप्रू ने रोहित से कहा, 'उस दिन इंडिया में बहुत लोग रोए होंगे, रोहित शर्मा ने जवाब दिया- ''मैं तो भाग गया यार वहां से, मेरा कोई मन नहीं था वहां रुकने का। जब अगली सुबह मैं उठा तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ उधर कल रात को। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने अपनी पत्नी से बात की और पूछा कि कल जो हुआ है वो सपना था क्या? वर्ल्ड कप का फाइनल कल है ना?''
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रनों पर ऑलआउट हो गई. केएल राहुल ने 66, विराट कोहली ने 54 और रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 43 ओवरों में लक्ष्य का पीछा कर लिया. ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए विलेन साबित हुए. उन्होंने 120 गेंदों पर 137 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और करोड़ों भारतीय फैंस का दिल चकनाचूर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को छठी बार विश्व चैंपियन बना दिया.
ये भी पढ़ें: जूनियर सहवाग का तहलका... IPL ऑक्शन से पहले दिखाई बल्ले की धमक, बिन शतक गेंदबाजों में भरा खौफ