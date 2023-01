World Cup 2023: रोहित शर्मा की खत्म हुई टेंशन, वर्ल्ड कप 2023 में ये गेंदबाज विरोधियों के बैटिंग ऑर्डर को कर देगा तबाह!

Team India: गेंदबाजों और भारतीय ओपनरों के शानदार प्रदर्शन के कारण भारत ने शनिवार को दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दे दी. इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली. भारत ने घर पर न्यूजीलैंड को लगातार सातवीं वनडे सीरीज में मात दी है.

इस जीत के साथ भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई जबकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ नजर आई. पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने निराश किया और केवल 108 रन ही बना पाए. इसके बाद भारत ने 20.1 ओवर में दो विकेट पर 111 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की. रोहित (51) और शुभमन गिल (नाबाद 40) की सलामी जोड़ी ने भारत को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया. भारत ने दो विकेट जरूर गंवाए लेकिन यह लक्ष्य कभी चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाला था.

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की अगुवाई में बॉलर्स ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी. मोहम्मद शमी ने 6 ओवर्स में 18 रन देकर 3 विकेट झटके. पहले वनडे में शमी ने 1 विकेट लिया था. अक्टूबर-नवंबर में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद शमी विरोधी टीमों की बल्लेबाजी ध्वस्त कर सकते हैं. कप्तान रोहित शर्मा के लिए वह वर्ल्ड कप में ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं.

मोहम्मद शमी ने अब तक 87 वनडे में 159 विकेट लिए हैं. इस दौरान उनकी इकोनॉमी 5.61 की रही है. इसके अलावा 60 टेस्ट मैचों में उन्होंने 216 विकेट अपने नाम किए हैं. जबकि 23 टी20 में उन्होंने 24 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है. वहीं आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन ठीक रहा है. उन्होंने 93 आईपीएल मैचों में 99 विकेट झटके हैं.

वर्ल्ड कप में ऐसा रहा प्रदर्शन

अब तक शमी ने 11 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 31 विकेट झटके हैं. 69 रन पर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. साल 2019 के विश्व कप में उन्होंने 4 मैच खेले और 14 विकेट अपने नाम किए थे.

कैसा रहा मैच का हाल?

न्यूजीलैंड के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की ओर से रोहित ने 50 गेंदों पर 51 रन की पारी में सात चौके और दो छक्के लगाए जबकि गिल ने 53 गेंदों पर नाबाद 40 रन में छह चौके लगाए. विराट कोहली 11 रन बनाकर आउट हुए. ईशान किशन आठ रन पर नाबाद रहे. गिल ने मिचेल सेंटनर पर विजयी चौका मारा.

Caught & bowled! @MdShami11 is on a roll here in Raipur!

Watch how he dismissed Daryl Mitchell

Follow the match https://t.co/tdhWDoSwrZ #TeamIndia | #INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/iKk04Ma746

— BCCI (@BCCI) January 21, 2023