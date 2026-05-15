वर्ल्ड कप 2027 में ये खूंखार बल्लेबाज करेगा ओपनिंग, ट्रॉफी होगी पक्की! भारत पर गर्व करेगी पूरी दुनिया

2027 ODI World Cup: भारत के पास एक ऐसा खूंखार बल्लेबाज मौजूद है, जो 2027 ODI वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर सकता है और वह टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है. भारत के पास 1983 और 2011 के बाद तीसरा ODI वर्ल्ड कप जीतने का मौका है. टीम इंडिया को अगर ICC वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी जीतनी है, तो उसे हर हाल में अपनी प्लेइंग इलेवन में इस खूंखार बल्लेबाज की जरूरत है. साल 2027 में ICC वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा.

वर्ल्ड कप 2027 में ये खूंखार बल्लेबाज करेगा ओपनिंग

वर्ल्ड कप 2027 में ये खूंखार बल्लेबाज दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकता है. यह बल्लेबाज साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की तेज और उछाल भरी पिचों पर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा. यह क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन हैं. संजू सैमसन वर्ल्ड कप 2027 में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर संजू सैमसन भारत के लिए 2027 ODI वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे तो कप्तान शुभमन गिल कहां बल्लेबाजी करेंगे.

भारत पर गर्व करेगी पूरी दुनिया

संजू सैमसन अगर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे तो कप्तान शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2027 में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करेंगे. वैसे भी शुभमन गिल को नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने का बहुत अनुभव है. ICC वर्ल्ड कप 2027 में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. संजू सैमसन और रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करेंगे. विराट कोहली तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे. शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए नंबर-4 पर बल्लेबाजी करेंगे. श्रेयस अय्यर नंबर-5 पर बल्लेबाजी करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत की 2027 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी पक्की!

लोअर ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या 'मेन इन ब्लू' के लिए नंबर-6 पर बल्लेबाजी करेंगे. हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाजी भी करेंगे. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा नंबर-7 पर बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी में भारत को मजबूती देंगे. ICC वर्ल्ड कप 2027 में कुलदीप यादव को मेन स्पिनर के तौर पर प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलिंग अटैक की अगुवाई करेंगे. मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को ODI टीम में वापस बुलाया जा सकता है. ऐसे में भारत की 2027 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी पक्की हो सकती है.

ये खूंखार बल्लेबाज भारत को जिताएगा वर्ल्ड कप

विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भारत को 2027 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिता सकते हैं. संजू सैमसन वही बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. संजू सैमसन ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल में नाबाद 97 रन, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 89 रन बनाए थे. संजू सैमसन ने दबाव झेलकर ओपनिंग पोजीशन पर अद्भुत बैटिंग प्रदर्शन किया था और भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई थी. संजू सैमसन ठीक उसी तरह ओपनिंग पोजीशन पर बैटिंग करते हुए भारत को 2027 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिता सकते हैं.

जड़ते हैं लंबे-लंबे छक्के

संजू सैमसन के वनडे में रिकॉर्ड्स भी बेहद जबरदस्त हैं. दाएं हाथ के इस विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारत के लिए 16 वनडे मैचों में 56.66 की बेहतरीन औसत से 510 रन बनाए हैं. संजू सैमसन ने वनडे में एक शतक और 3 अर्धशतक ठोके हैं. संजू सैमसन का वनडे में हाईएस्ट स्कोर 108 रन है. संजू सैमसन भारतीय टीम को एक चतुर विकेटकीपर का भी ऑप्शन देते हैं. संजू सैमसन मैच के किसी भी हालात में लंबे-लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं.