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वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पर क्यों मचा घमासान? 18 महीने पहले नियमों में बदलाव पर भड़के दो क्रिकेट बोर्ड्स

World Cup Controversy: क्रिकेट स्कॉटलैंड और नीदरलैंड (KNCB) ने 2027 वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने ICC के अचानक लिए गए इस फैसले को एसोसिएट देशों की प्रगति के लिए एक बड़ा झटका करार दिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 10, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:52 PM IST
वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पर क्यों मचा घमासान? 18 महीने पहले नियमों में बदलाव पर भड़के दो क्रिकेट बोर्ड्स
Image Credit: क्रिकेट वर्ल्ड कप

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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