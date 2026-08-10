वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पर क्यों मचा घमासान? 18 महीने पहले नियमों में बदलाव पर भड़के दो क्रिकेट बोर्ड्स

World Cup Controversy: क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में बदलाव को लेकर बवाल मचा हुआ है. क्रिकेट छोटे-छोटे देशों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के इस फैसले का विरोध किया है. इसे लेकर क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन (KNCB) ने सोमवार को एक साझा बयान जारी किया. इसमें दोनों बोर्ड्स ने आईसीसी मेंस 50-ओवर वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के रास्तों में किए गए बड़े संरचनात्मक बदलावों पर अपनी गहरी निराशा व्यक्त की है. उन्होंने इस नए बदलाव को एसोसिएट सदस्य क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका करार दिया है.
टूर्नामेंट के फॉर्मेट को सेमीफाइनल और फाइनल से पहले तीन राउंड में बांटा गया है. पहले राउंड को 'सुपर सीरीज' नाम दिया गया है, जिसमें क्वालिफाई करने वाली 14 टीमों में से सबसे कम रैंकिंग वाली तीन टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में आपस में खेलेंगी. इस सुपर सीरीज को जीतने वाली टीम ही टूर्नामेंट के अगले चरण में प्रवेश कर पाएगी.
दूसरे राउंड में, टीमों को छह-छह के दो ग्रुपों में विभाजित किया जाएगा और इस ग्रुप स्टेज के दौरान कुल 30 मैच होंगे. इसके बाद दोनों ग्रुपों की टॉप तीन टीमें और दोनों ग्रुपों को मिलाकर अगली सबसे अच्छी रैंकिंग वाली एक टीम 'सुपर सेवन' स्टेज के लिए चुनी जाएगी. इस चरण में कुल 21 मैच खेले जाएंगे.
इन तीन कठिन राउंड के बाद सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे. नियम के अनुसार, वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीतने वाली टीम को ग्रुप स्टेज में सीधी एंट्री मिलेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को पहले 'सुपर सीरीज' की बाधा पार करनी होगी. कड़ी मेहनत करके क्वालिफायर तक पहुंचने वाली टीमों के लिए 'सुपर सीरीज' अब एक नई मुसीबत बन गई है.
स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के बोर्डों ने कहा कि वे ICC के इस फैसले से दुखी हैं, क्योंकि ये बदलाव टूर्नामेंट शुरू होने के 18 महीने से भी कम समय पहले लागू किए गए हैं. उनके अनुसार, इतने कम समय में इतने बड़े बदलाव करना उभरते देशों के साथ अन्याय है. बोर्डों का मानना है कि ये बदलाव पिछले कुछ वर्षों में क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए की गई प्रगति को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जब खेल नए दर्शकों को लुभाने और दुनिया भर में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तब छोटे देशों के लिए सार्थक अवसरों को कम करना पूरी तरह से गलत संदेश देता है.
क्रिकेट स्कॉटलैंड और KNCB ने कहा कि वे खेल को मजबूत करने के लिए ICC के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इन बदलावों की प्रक्रिया और उनके प्रभाव को लेकर उनके मन में गंभीर चिंताएं हैं. उनके अनुसार, इस तरह के फैसले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की ईमानदारी और विश्वसनीयता को कमजोर कर सकते हैं.
दोनों बोर्डों का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण फैसले, जो सीधे तौर पर एसोसिएट देशों को प्रभावित करते हैं, वे केवल आपसी बातचीत और पर्याप्त नोटिस देने के बाद ही लिए जाने चाहिए थे. क्वालिफिकेशन के रास्तों में अचानक बदलाव करने से अनिश्चितता बढ़ती है और उन संगठनों पर वित्तीय बोझ पड़ता है जो पहले से ही सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं. बयान में आगे कहा गया कि एसोसिएट सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल और बातचीत से इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता था. बोर्डों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विश्वास तभी बना रह सकता है जब क्वालिफिकेशन के रास्ते स्पष्ट और स्थिर हों और उन्हें बीच में न बदला जाए.