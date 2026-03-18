इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या? T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी का बड़ा खुलासा

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी20 विश्व कप 2026 से जुड़े अपने सबसे बड़े सीख और खराब फॉर्म से बाहर आने में मिली मदद पर खुलकर बात की. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुश्किल समय में सूर्यकुमार यादव, गौतम गंभीर और उनके मेंटर युवराज सिंह ने उनका पूरा साथ दिया. टी20 विश्व कप 2026 से पहले अभिषेक शानदार फॉर्म में थे और खूब रन बना रहे थे. वे टी20 इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज भी थे, इसलिए उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी. लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत में ही वे बीमार पड़ गए, जिससे उनकी लय बिगड़ गई और उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ.नामीबिया के खिलाफ भारत के ग्रुप स्टेज मैच में अभिषेक नहीं खेल पाए थे. वापसी के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि वह लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए. अभिषेक ने माना कि इस टूर्नामेंट ने उनकी मानसिक मजबूती को कड़ी चुनौती दी. उन्होंने इंटरव्यू में कहा, "विश्व कप में खेलते ही समझ आ जाता है कि मानसिक रूप से मजबूत रहना और सही रणनीति अपनाना कितना जरूरी है."

युवराज ने किया सपोर्ट

उन्होंने आगे कहा, "मेरे लिए सबसे अहम बात यह सीखना था कि संतुलन बनाए रखना है. अच्छा खेलने के बाद ज्यादा उत्साहित नहीं होना और खराब प्रदर्शन के बाद ज्यादा निराश नहीं होना "अपनी फॉर्म में वापसी को लेकर अभिषेक ने बताया कि टीम के कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हर समय उनका समर्थन किया और उनकी सोच पर भरोसा जताया. इसके अलावा वह अपने मेंटर युवराज सिंह के संपर्क में भी बने रहे. युवराज ने उन्हें समझाया कि आक्रामक बल्लेबाज के करियर में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और खराब दौर के चलते अपनी खेलने की शैली बदलने की जरूरत नहीं है.

'नेचुरल गेम खेलो'

अभिषेक ने बताया, "सूर्य भाई पूरे समय मेरे साथ खड़े रहे. शून्य पर आउट होने के बाद भी उनका संदेश साफ था—‘अपना नैचुरल गेम खेलो और नतीजे की चिंता मत करो.’ कप्तान से ऐसा भरोसा मिलना बहुत अहम होता है. जब कप्तान आपका साथ देता है, तो आप बिना डर के खुलकर खेल पाते हैं."

मैं युवराज पाजी से लगातार बात करता रहता था. वे हमेशा मुझे सच्ची सलाह देते हैं. उनका साफ कहना था. ‘एक खिलाड़ी के तौर पर खुद को मत बदलो.’ उन्होंने समझाया कि आक्रामक बल्लेबाजों के करियर में ऐसे दौर आते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ताकत पर भरोसा रखेंगे, तो रन जरूर आएंगे."

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'उतार-चढ़ाव आते रहते हैं'

अभिषेक ने अंत में कहा कि वह इन सीखों को आगे भी अपने करियर में लागू करना चाहते हैं. आने वाले दो साल में कई व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट हैं, जहां वह भारत के लिए अहम भूमिका निभाने की उम्मीद रखते हैं. "ऐसे अनुभव आपको एक खिलाड़ी के रूप में और मजबूत बनाते हैं. बड़े टूर्नामेंट में उतार-चढ़ाव से गुजरते हुए आप अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हैं. मुझे उम्मीद है कि इससे मेरा नजरिया और ज्यादा संतुलित और परिपक्व होगा. मेरा लक्ष्य इन सीखों को आगे बढ़ाना और एक क्रिकेटर के तौर पर लगातार बेहतर होना है."अब अभिषेक इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में खेलते नजर आएंगे, जहां सनराइजर्स हैदराबाद अपनी शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ करेगी. अगर कप्तान पैट कमिंस शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं रहते, तो अभिषेक को टीम की कप्तानी भी सौंपी जा सकती है.

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