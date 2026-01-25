Advertisement
trendingNow13086052
Hindi Newsक्रिकेटवर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा और हरमनप्रीत को मिला बड़ा सम्मान, पद्म श्री से नवाजा गया

वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा और हरमनप्रीत को मिला बड़ा सम्मान, पद्म श्री से नवाजा गया

दो बार आईसीसी खिताब जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा और महिला वनडे विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल जगत में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit-harmanpreet
Rohit-harmanpreet

दो बार आईसीसी खिताब जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा और महिला वनडे विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल जगत में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के दिन  131 हस्तियों को सम्मान देने का फैसला किया है. इस लिस्ट में उन्होंने खेल जगत के 9 खिलाड़ियों को भी रखा है. खास बात ये है कि इसमें टीम इंडिया के पूर्व टी20विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा का नाम शामिल है और उनके साथ महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का भी नाम शामिल है.  हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली महिला क्रिकेट टीम ने साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर अपना पहला खिताब जीतने का कारनामा किया था.

  1. दो बार आईसीसी खिताब जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा और महिला वनडे विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल जगत में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. 

रोहित और हरमनप्रीत को मिलेगा सम्मान

केंद्र सरकार की तरफ से पद्म श्री अवार्ड के लिए खेल जगत से इन 2 दिग्गजों को चुना गया है. इनमें से भारतीय मेंस टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम है. वहीं, महिला टीम की मौजूदा कप्तान विश्व चैंपियन हरमनप्रीत कौर का भी नाम शामिल है. बता दें कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया ने साल 2024 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता और फिर साल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने का कारनामा किया था. धोनी के बाद भारत को चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 विश्व कप में ट्रॉफी दिलाने वाले रोहित दूसरे कप्तान बने थे. उन्हें इस उपलक्ष में इस ऐतिहासिक सम्मान से नवाजा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaHarmanpreet Kaur

Trending news

कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
assam politics
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री... सम्मान पाने वालों की पूरी लिस्ट
Padma awards
5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री... सम्मान पाने वालों की पूरी लिस्ट
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
thalapathy vijay
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही