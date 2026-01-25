वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा और हरमनप्रीत को मिला बड़ा सम्मान, पद्म श्री से नवाजा गया

दो बार आईसीसी खिताब जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा और महिला वनडे विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल जगत में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के दिन 131 हस्तियों को सम्मान देने का फैसला किया है. इस लिस्ट में उन्होंने खेल जगत के 9 खिलाड़ियों को भी रखा है. खास बात ये है कि इसमें टीम इंडिया के पूर्व टी20विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा का नाम शामिल है और उनके साथ महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का भी नाम शामिल है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली महिला क्रिकेट टीम ने साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर अपना पहला खिताब जीतने का कारनामा किया था.

रोहित और हरमनप्रीत को मिलेगा सम्मान

केंद्र सरकार की तरफ से पद्म श्री अवार्ड के लिए खेल जगत से इन 2 दिग्गजों को चुना गया है. इनमें से भारतीय मेंस टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम है. वहीं, महिला टीम की मौजूदा कप्तान विश्व चैंपियन हरमनप्रीत कौर का भी नाम शामिल है. बता दें कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया ने साल 2024 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता और फिर साल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने का कारनामा किया था. धोनी के बाद भारत को चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 विश्व कप में ट्रॉफी दिलाने वाले रोहित दूसरे कप्तान बने थे. उन्हें इस उपलक्ष में इस ऐतिहासिक सम्मान से नवाजा जा रहा है.