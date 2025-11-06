'सर आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती है...', वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर ने स्किन केयर पर पूछा सवाल, पीएम मोदी ने दिया ये रिएक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बुधवार को अपने निवास पर मुलाकात की और वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए उसके खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच मीटिंग के दौरान भारतीय बल्लेबाज हरलीन देओल के एक सवाल ने हर किसी को हैरान कर दिया.
वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर ने स्किन केयर पर पूछा सवाल
दरअसल, हरलीन देओल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी स्किन केयर के बारे में सवाल पूछा. हरलीन देओल ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा, 'सर, आपकी त्वचा हमेशा दमकती रहती है. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी स्किनकेयर रूटीन क्या है?' हरलीन देओल के इस सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी लोग हंस पड़े. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए जवाब दिया, 'मैं इन सब के बारे में नहीं सोचता.'
अमोल मजूमदार भी इस मजाक में शामिल हो गए
टीम में से किसी ने तुरंत कहा, 'सर, यह इस देश के लाखों लोगों का प्यार है!', जिससे वहां और भी हंसी शुरू हो गई. हेड कोच अमोल मजूमदार भी इस मजाक में शामिल हो गए और मजाकिया लहजे में प्रधानमंत्री से कहा, 'जैसा कि आप देख सकते हैं सर, मुझे इन्हीं लोगों से निपटना है. इसी वजह से अब मेरे बाल सफेद हो गए हैं.'
हरमनप्रीत कौर ने कही ये बात
इस मुलाकात के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि कैसे उनके कोच ने उन्हें सिखाया कि वर्तमान में रहना जरूरी है. हमें पहले की चीजों को भूलकर वर्तमान में जीना होगा. ये बहुत जरूरी है. यही बात एक पीएम के तौर पर आप भी कहते हैं. यह हमारी मजबूती के लिए जरूरी है और ट्रेनिंग का हिस्सा है. इस पर पीएम मोदी ने भी कहा कि वर्तमान में रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है और यह उनकी आदत बन गई है.