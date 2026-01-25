वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खोटी, बांग्लादेश को भी ब्लंडर के लिए लताड़ा

Advertisement
1983 वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर मदन लाल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को खरी-खोटी सुनाई है. मदन लाल ने बांग्लादेश को भी ब्लंडर के लिए जमकर लताड़ा है. मदन लाल ने 2026 T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के फैसले का खुले तौर पर समर्थन किया है. मदन लाल ने इस फैसले को सही और समय पर लिया गया बताया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 25, 2026, 03:05 PM IST
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खोटी

मदन लाल ने कहा कि बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने में बाहरी दखल का हाथ था और बताया कि इस बदलाव से स्कॉटलैंड के लिए रास्ते खुलेंगे, साथ ही चेतावनी दी कि बांग्लादेश ने हटकर गलती की है. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए लाल ने कहा, 'ICC ने बहुत अच्छा फैसला लिया है. पाकिस्तान ने भी उन्हें (बांग्लादेश को) गुमराह किया. अब यह स्कॉटलैंड के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा. बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती की है.'

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर

ICC ने शनिवार को कन्फर्म किया कि 2026 के ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट के पब्लिश शेड्यूल के तहत खेलने से मना कर दिया था. ICC ने यह फैसला तब लिया जब यह तय हो गया कि भारत में बांग्लादेश की नेशनल टीम की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, जिसके बाद उसने BCB की अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया.

स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा गया

T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा. बांग्लादेश के बाहर होने के बाद, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज के साथ ग्रुप C में रखा गया. अब स्कॉटलैंड के शामिल होने के बाद ICC ने कहा कि उसने पूरे प्रोसेस का पालन किया है और इस बात पर जोर दिया कि इवेंट शेड्यूल की अखंडता को बनाए रखना होगा. इस कदम से ICC और BCB के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर ब्रेक लग गया. साथ ही स्कॉटलैंड को क्रिकेट के सबसे बड़े मंचों में से एक टी20 वर्ल्ड कप में मौका मिल गया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

PakistanT20 World Cup

