भारत के वर्ल्ड कप विनर क्रिकेटर का बड़ा फैसला, अब दूसरे देश में जाकर खेलेगा क्रिकेट

SA20 League: दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख टी20 लीग SA20 का आगामी सीजन 26 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी 2026 तक चलेगा. इस चौथे सीजन के लिए 9 सितंबर को होने वाली नीलामी में भारतीय खिलाड़ियों की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा है. इस नीलामी के लिए कुल 784 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले खिलाड़ियों में 13 भारतीय हैं. उनमें सबसे प्रमुख नाम 2011 वर्ल्ड कप विनर स्पिनर पीयूष चावला का है.

पीयूष के पास टी20 क्रिकेट का लंबा अनुभव

पीयूष चावला ने भारत के लिए काफी समय तक क्रिकेट खेला है और आईपीएल में वह शीर्ष गेंदबाजों में एक रहे हैं. चावला ने टीम इंडिया के लिए 3 टेस्ट मैचों में 7, 25 वनडे में 32 और 7 टी20 मुकाबलों में 4 विकेट लिए. उन्होंने 2006 में डेब्यू किया था और 2012 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला. पीयूष ने आईपीएल में 192 मैचों में 192 विकेट लिए. इस टूर्नामेंट में वह मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइटराइडर्स, चेन्नई सुपरकिंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए खेले थे.

पीयूष के साथ इन खिलाड़ियों ने भी दिया नाम

पीयूष के अलावा नीलामी के लिए सिद्धार्थ कौल और अंकित राजपूत जैसे खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है. पीयूष चावला का बेस प्राइस 1,000,000 रैंड (लगभग 45 लाख रुपये) है. इन तीन प्रमुख नामों के अलावा दस और भारतीय खिलाड़ियों ने भी SA20 नीलामी में जगह बनाई है. इनमें महेश अहीर, सरुल कंवर, अनुरेत सिंह कथुरिया, निखिल जग, मोहम्मद फैध, केएस नवीन, अंसारी मारूफ, इमरान खान, वेंकटेश गलिपली और अतुल यादव शामिल हैं.

BCCI के नियम और खिलाड़ियों की पात्रता

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नियमों के अनुसार, केवल वही भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग में भाग ले सकते हैं जो सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जिसमें आईपीएल भी शामिल है. दिनेश कार्तिक एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने SA20 लीग में खेला है. उन्होंने पिछले साल सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद SA20 के पिछले सीजन में पार्ल रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया था.

अन्य देशों के खिलाड़ियों की उपस्थिति

भारतीय खिलाड़ियों के अलावा इस नीलामी में 40 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है.इनमें आजम खान, इमाम-उल-हक, अबरार अहमद और सैम अयूब जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि SA20 के पहले तीन सीजन में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया था. लीग की सभी छह फ्रेंचाइजी का स्वामित्व भारतीय बिजनेसमैन के पास है, जिनके पास आईपीएल टीमें भी हैं. इंग्लैंड के 150 से अधिक खिलाड़ियों ने भी नीलामी के लिए अपना नाम दिया है. इनमें जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स जैसे जाने-माने खिलाड़ी शामिल हैं. इसके अलावा एडेन मार्करम, लुंगी एंगिडी, वियान मुल्डर और केशव महाराज जैसे प्रमुख दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी भी इस नीलामी में शामिल होंगे.