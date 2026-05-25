Advertisement
trendingNow13228632
Hindi Newsक्रिकेटभारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित

भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित

Harmanpreet Kaur: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सोमवार, 25 मई को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले साल भारत में आयोजित 50-ओवर वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था. हरमनप्रीत भारतीय महिला टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली पहली कप्तान बनी थीं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 25, 2026, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Harmanpreet Kaur receives padma shree award by president Droupadi Murmu
Harmanpreet Kaur receives padma shree award by president Droupadi Murmu

Harmanpreet Kaur: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सोमवार, 25 मई को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले साल भारत में आयोजित 50-ओवर वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था. हरमनप्रीत भारतीय महिला टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली पहली कप्तान बनी थीं. इस शानदार उपलब्धि के लिए स्टार महिला खिलाड़ी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है.

राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पुरस्कारों को दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

हरमनप्रीत ने क्रीम रंग की पारंपरिक पोशाक पहनकर समारोह में शिरकत की और प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रहण किया. इससे पहले जनवरी में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जो उनके शानदार करियर में एक और मील का पत्थर है. अन्य भारतीय पुरस्कार विजेताओं में रोहित शर्मा को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया, लेकिन वे समारोह में उपस्थित नहीं थे.

इन सितारों को मिला पद्म पुरस्कार 2026:

विजय अमृतराज - पद्म भूषण
बलदेव सिंह - पद्म श्री
भगवानदास रायकवार - पद्मश्री
हरमनप्रीत कौर भुल्लर - पद्म श्री
के पजानिवेल - पद्म श्री
प्रवीण कुमार - पद्मश्री
रोहित शर्मा - पद्म श्री
सविता पुनिया - पद्म श्री

अब हरमनप्रीत कौर की नजर टी20 वर्ल्ड कप पर

हरमनप्रीत पद्म पुरस्कारों के लिए अभी भी भारत में हैं, जबकि उनकी साथी खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंच चुकी हैं. श्रेयांका पाटिल, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और महिला टीम की अन्य सदस्य फिलहाल चेम्सफोर्ड में हैं और 12 जून से शुरू होने वाले महिला टी20 विश्व कप की तैयारियों में जुटी हैं. भारत 14 जून को बर्मिंघम के एडजबेस्टन स्टेडियम में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा.

हरमनप्रीत अपने 10वें महिला टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने जा रही हैं और कप्तान के तौर पर यह उनका पहला विश्व कप है। पिछले साल, वह आईसीसी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कप्तान बनीं और अब उनके पास भारतीय महिला टीम के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए पहला टी20 विश्व कप खिताब जीतने का मौका है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

TAGS

Harmanpreet Kaurcricket

Trending news

कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
Silambam
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
बाज नहीं आ रहा हाफिज सईद, पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला Let चीफ का बेटा?
pok
बाज नहीं आ रहा हाफिज सईद, पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला Let चीफ का बेटा?
90 मिनट में मुंबई से पुणे! ₹15,000 करोड़ में बनेगा नया सुपर एक्सप्रेसवे
Big Boost for Maharashtra
90 मिनट में मुंबई से पुणे! ₹15,000 करोड़ में बनेगा नया सुपर एक्सप्रेसवे
दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital!
India popular dish
दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital!
गर्मी से उत्तर भारत में मचा हाहाकार! दक्षिण में बारिश, कब तक मिलेगी निजात?
Heat wave
गर्मी से उत्तर भारत में मचा हाहाकार! दक्षिण में बारिश, कब तक मिलेगी निजात?
पता चला क्रिमिनल है प्रेमी तो तोड़ा नाता, भड़के आशिक ने किया पेट्रोल बम से हमला; फिर
crime
पता चला क्रिमिनल है प्रेमी तो तोड़ा नाता, भड़के आशिक ने किया पेट्रोल बम से हमला; फिर
लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की साजिश
NIA
लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की साजिश
बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?
West Bengal
बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?
गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, AAP को रोकने के लिए BJP-कांग्रेस साथ आए!
Gujarat Panchayat Election
गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, AAP को रोकने के लिए BJP-कांग्रेस साथ आए!
Wion के सवाल पर घिरे रुबियो, कल के बयान से पलटे; देनी पड़ी सफाई...
WION
Wion के सवाल पर घिरे रुबियो, कल के बयान से पलटे; देनी पड़ी सफाई...