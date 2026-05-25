भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित

Harmanpreet Kaur: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सोमवार, 25 मई को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले साल भारत में आयोजित 50-ओवर वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था. हरमनप्रीत भारतीय महिला टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली पहली कप्तान बनी थीं. इस शानदार उपलब्धि के लिए स्टार महिला खिलाड़ी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है.

— PIB India (@PIB_India) May 25, 2026

राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पुरस्कारों को दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा.

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हरमनप्रीत ने क्रीम रंग की पारंपरिक पोशाक पहनकर समारोह में शिरकत की और प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रहण किया. इससे पहले जनवरी में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जो उनके शानदार करियर में एक और मील का पत्थर है. अन्य भारतीय पुरस्कार विजेताओं में रोहित शर्मा को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया, लेकिन वे समारोह में उपस्थित नहीं थे.

इन सितारों को मिला पद्म पुरस्कार 2026:

विजय अमृतराज - पद्म भूषण

बलदेव सिंह - पद्म श्री

भगवानदास रायकवार - पद्मश्री

हरमनप्रीत कौर भुल्लर - पद्म श्री

के पजानिवेल - पद्म श्री

प्रवीण कुमार - पद्मश्री

रोहित शर्मा - पद्म श्री

सविता पुनिया - पद्म श्री

अब हरमनप्रीत कौर की नजर टी20 वर्ल्ड कप पर

हरमनप्रीत पद्म पुरस्कारों के लिए अभी भी भारत में हैं, जबकि उनकी साथी खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंच चुकी हैं. श्रेयांका पाटिल, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और महिला टीम की अन्य सदस्य फिलहाल चेम्सफोर्ड में हैं और 12 जून से शुरू होने वाले महिला टी20 विश्व कप की तैयारियों में जुटी हैं. भारत 14 जून को बर्मिंघम के एडजबेस्टन स्टेडियम में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा.

हरमनप्रीत अपने 10वें महिला टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने जा रही हैं और कप्तान के तौर पर यह उनका पहला विश्व कप है। पिछले साल, वह आईसीसी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कप्तान बनीं और अब उनके पास भारतीय महिला टीम के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए पहला टी20 विश्व कप खिताब जीतने का मौका है.