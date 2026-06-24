दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने 23 जून को अपने बड़े भाई के निधन की जानकारी दी. शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में बताया कि मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे प्यारे बड़े भाई शाहिद अख्तर अल्लाह के पास चले गए हैं. शोएब अख्तर ने अपने दिवंगत भाई की आत्मा की शांति के लिए अल्लाह से दुआ मांगी. शोएब अख्तर ने अपने फैंस से उन्हें अपनी दुआओं में याद रखने को कहा.
इसके बाद शोएब अख्तर के फैंस, पूर्व खिलाड़ियों और पाकिस्तान के खेल जगत के लोगों ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत शाहिद अख्तर को श्रद्धांजलि दी. परिवार के अनुसार शाहिद अख्तर की अंतिम नमाज बुधवार, 24 जून 2026 को असर की नमाज के बाद इस्लामाबाद के H-8 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी.
रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पहचान बनाने वाले शोएब अख्तर ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी है. शोएब अख्तर ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी थी, जो 161.3 KMPH की गति की थी. शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. शोएब अख्तर ने अपने करियर के दौरान कई बार 150 KMPH का आंकड़ा पार किया है, जोकि बहुत मुश्किल काम है.
शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है, जो इस रिकॉर्ड की महानता को बताता है. शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट मैच में 25.7 के औसत से 178 विकेट अपने नाम किया था. जबकि 163 वनडे मैचों में उन्होंने 24.98 के औसत से 247 विकेट अपने नाम किये था. 15 टी20 मैच में शोएब अख्तर ने 22.74 के औसत से 19 विकेट हासिल किए थे.