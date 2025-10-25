ब्रायन लारा के 400 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं ये 3 खूंखार बल्लेबाज, इनके सामने रहम की भीख मांगते हैं बल्लेबाज

World Record of Brian Lara: वेस्टइंडीज (West indies) के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा (Brian Lara) को क्रिकेट इतिहास के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिना जाता है. जब तक वो क्रीज पर होते थे, तब तक स्कोर बोर्ड लगातार चलता ही रहता था. ब्रायन लारा (Brian Lara) ने साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा टेस्ट मैच में नाबाद 400 रन बनाए थे. इंग्लैंड के खिलाफ लारा ने 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

ये 3 विस्फोटक बल्लेबाज तोड़ सकते हैं लारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज टेस्ट मैच में ब्रायन लारा (Brian Lara) के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. इतना ही नहीं ब्रायन लारा (Brian Lara) ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नाबाद 501 रन भी बनाए हैं. जो इस फॉर्मेट में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे 3 विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में 400 रनों की पारी खेल सकते हैं और ब्रायन लारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 3 बल्लेबाजों पर:

1. यशस्वी जायसवाल

खतरनाक ओपनर यशस्वी जायसवाल में पूरा दमखम है कि वह ब्रायन लारा के टेस्ट क्रिकेट में 400 रनों की व्यक्तिगत पारी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. यशस्वी जायसवाल ने 26 टेस्ट मैचों में 51.65 की औसत से 2428 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 2 दोहरे शतक समेत 7 शतक और 12 अर्धशतक ठोके हैं. टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल वनडे के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए 23 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 36.15 की औसत और 164.32 की स्ट्राइक रेट से 723 रन कूटे हैं, जिसमें 82 चौके और 38 छक्के शामिल रहे हैं. यशस्वी जायसवाल ने टी20 इंटरनेशनल में 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं.

2. ऋषभ पंत

भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ब्रायन लारा के टेस्ट क्रिकेट में 400 रनों की व्यक्तिगत पारी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखते हैं. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में वनडे और टी20 क्रिकेट की स्टाइल में बैटिंग करते हैं. ऋषभ पंत ने दुनियाभर के कई मुश्किल मैदानों पर टीम इंडिया के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेलीं हैं. ऋषभ पंत में पूरी काबिलियत है कि वह ब्रायन लारा के टेस्ट क्रिकेट में 400 रनों की व्यक्तिगत पारी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. 28 साल के ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े मैच विनर हैं. ऋषभ पंत ने भारत के लिए 47 टेस्ट मैचों में 44.50 की बेहतरीन औसत से 3427 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 8 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट मैचों में ऋषभ पंत का बेस्ट स्कोर नाबाद 159 रन है.

3. हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक में पूरा दमखम है कि वह ब्रायन लारा के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 अक्टूबर 2024 को मुल्तान में खेले गए एक टेस्ट मैच में तिहरा शतक जड़ दिया था. हैरी ब्रूक ने 310 गेंदों में अपना तिहरा शतक पूरा किया. हैरी ब्रूक 322 गेंदों पर 317 रन बनाकर आउट हुए. हैरी ब्रूक ने अपनी पारी में 29 चौके और 3 छक्के जमाए. हैरी ब्रूक इसी आक्रामकता के साथ एक दिन ब्रायन लारा के टेस्ट क्रिकेट में 400 रनों की व्यक्तिगत पारी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. हैरी ब्रूक का बल्‍ला चला तो वह कुछ भी कर सकते हैं. हैरी ब्रूक ने 30 टेस्ट मैचों में 57.55 की औसत से 2820 रन बनाए हैं. हैरी ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक और 13 अर्धशतक ठोके हैं. टेस्ट मैचों में हैरी ब्रूक का बेस्ट स्कोर 317 रन है.