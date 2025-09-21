ODI में 781 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड... हिल गई रिकॉर्डबुक, दिल्ली में बेरहम बने 2 बल्लेबाज

IND W vs AUS W: क्रिकेट जगत में कई अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं. अक्सर मेंस क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की होड़ देखने को मिलती है. लेकिन मेंस एशिया कप के बीच महिलाओं ने रिकॉर्डबुक हिला डाली है. महिला वनडे क्रिकेट में 781 रन का असंभव जैसा रिकॉर्ड कायम हो चुका है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं तीसरे वनडे में एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी और ये मुकाबला रिकॉर्डब्रेकर साबित हुआ. दोनों टीम के बल्लेबाजों ने हल्ला मचा दिया और 781 रन का असंभव जैसा रिकॉर्ड कायम किया.

ऑस्ट्रेलिया ने ठोके 412 रन

2 वनडे के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं. डिसाइडर मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मूड में नजर आए. टीम की तरफ से बेथ मूनी ने 75 गेंद में 138 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली जिसमें 23 चौके और एक छक्का देखने को मिला था. वहीं, जॉर्जिया वॉल ने 81 रन की पारी खेली जबकि एलिस पेरी ने भी 68 रन ठोक टीम को 300 पार पहुंचा दिया. एश्ले गार्डनर ने अंत में 39 रन ठोक ऑस्ट्रेलिया को 412 रन बनाने में मदद की.

टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत

412 रन के जवाब में टीम इंडिया ने भी धमाकेदार शुरुआत की. स्मृति मंधाना प्रचंड फॉर्म में नजर आईं. उन्होंने मिनटों में फिफ्टी ठोकी और इसके बाद महज 50 गेंद में शतक भी पूरा कर लिया. मंधाना ने महिला वनडे इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक ठोका. 125 के स्कोर पर एक फुलटॉस बॉल पर बदकिस्मती से मंधाना आउट हुईं और मैच की काया पलटी. इसके बाद दीप्ति शर्मा ने टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया.

बना 781 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर ने 52 जबकि दीप्ति शर्मा ने 72 रन की पारी खेली, लेकिन टीम डिसाइडर मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो सकी. किम गार्थ ने 3 जबकि मेगन स्कट ने 2 विकेट लिए, इसके अलावा 4 गेंदबाजों को 1-1 सफलता हासिल हुई. भारतीय टीम को इस मैच में 43 रन से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन महिला वनडे इतिहास में एक मैच में 781 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. इससे पहले एक वनडे मैच में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच 2017 में हुए मैच में बने थे. उस दौरान मैच में 678 रन बने थे, लेकिन अब 781 रन का ये मैच नंबर-1 पर आ चुका है.