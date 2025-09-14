T20I में पहली बार बना 427 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, पिटाई से त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज
Advertisement
trendingNow12921619
Hindi Newsक्रिकेट

T20I में पहली बार बना 427 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, पिटाई से त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक असंभव जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई. क्रिकेट इतिहास में पहली बार एक ऐसा अजूबा हो गया, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 14, 2025, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20I में पहली बार बना 427 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, पिटाई से त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक असंभव जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई. क्रिकेट इतिहास में पहली बार एक ऐसा अजूबा हो गया, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक टीम ने 'Quadruple Century' ठोकते हुए 427 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इस दौरान इस टीम को 73 रन एक्स्ट्रा के तौर पर तोहफे में मिल गए. इन 73 एक्स्ट्रा रनों में से 64 रन नो-बॉल, 8 रन वाइड-बॉल और 1 रन बाई के शामिल थे. मजे की बात ये रही कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 427 रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस टीम के बल्लेबाजों ने एक छक्का तक नहीं लगाया.

टी20 इंटरनेशनल में ठोके 427 रन

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्जेंटीना की महिला क्रिकेट टीम ने 13 अक्टूबर 2023 को चिली की टीम के खिलाफ 20 ओवर में 427 रन का माउन्ट एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. मेंस हो या विमेंस ये स्कोर टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में चिली की विमेंस क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चिली की टीम को क्या पता था कि उनका ये फैसला उनके लिए जानलेवा साबित होगा. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर अर्जेंटीना की महिला क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 427 रन का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बोर्ड पर टांग दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

असंभव कारनामे से हिल गई रिकॉर्ड बुक

अर्जेंटीना की बल्लेबाज लूसिया टेलर ने सिर्फ 84 गेंदों पर 169 रनों की पारी खेली. लूसिया टेलर ने 201.19 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 27 चौके लगाए. इसके अलावा लूसिया टेलर की ओपनिंग पार्टनर अल्बर्टीना गलन ने 84 गेंदों पर 145 रनों की नाबाद पारी खेली. अल्बर्टीना गलन ने 172.61 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 23 चौके लगाए. वहीं, मारिया कास्टिनेयरस ने 16 गेंदों पर तेज तर्रार 40 रन कूट दिए. मारिया कास्टिनेयरस ने 250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 7 चौके लगाए. अर्जेंटीना को 73 रन एक्स्ट्रा के तौर पर तोहफे में मिल गए.

1 ओवर में लूटे 52 रन

अर्जेंटीना और चिली के बीच इस मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया. चिली की मीडियम पेसर फ्लोरेंसिया मार्टिनेज ने सिर्फ एक ओवर में 52 रन लुटा दिए, जिसमें 17 नो-बॉल शामिल थीं. अर्जेंटीना की बल्लेबाजों ने फ्लोरेंसिया मार्टिनेज के इस ओवर का भरपूर फायदा उठाया. दुनिया के किसी भी गेंदबाज ने इससे पहले कभी भी एक ओवर में 52 रन नहीं लुटाए थे, लेकिन ये शर्मनाक रिकॉर्ड चिली की गेंदबाज फ्लोरेंसिया मार्टिनेज ने अपने नाम पर दर्ज कर लिया. अर्जेंटीना के 427 रन के जवाब में चिली की टीम टारगेट का पीछा करते हुए 63 रन पर ढेर हो गई. अर्जेंटीना ने यह मुकाबला 364 रन से जीत लिया.

इस ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच में क्या-क्या रिकॉर्ड बने?

1. टी20 इंटरनेशनल/टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार बना 400+ रन का स्कोर

2. टी20 इंटरनेशनल/टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली 350+ रन की पार्टनरशिप (लूसिया और अल्बर्टीना)

3. एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा के रन - 73 रन

4. एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा नो-बॉल के रन - 64 रन

5. एक ओवर में सबसे ज्यादा रन - फ्लोरेंसिया मार्टिनेज ने एक ओवर में 52 रन लुटाए

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

ArgentinaT20I

Trending news

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
LIVE: मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं लेकिन दूसरों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता- पीएम मोदी
breaking news
LIVE: मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं लेकिन दूसरों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता- पीएम मोदी
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
;