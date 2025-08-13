दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने एक वनडे मैच में ठोके सबसे ज्यादा छक्के

दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने एक ही वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का महारिकॉर्ड बनाया है. इन बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज इयोन मोर्गन टॉप पर हैं. ताबड़तोड़ छक्के जड़ने का टैलेंट वर्ल्ड क्रिकेट के सिर्फ चुनिंदा बल्लेबाजों के पास है. इयोन मोर्गन, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल दुनिया के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज माने जाते हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के किस बल्लेबाज ने ठोके हैं.

1. इयोन मोर्गन (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज इयोन मोर्गन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 18 जून 2019 को खेले गए वर्ल्ड कप मैच के दौरान मैनचेस्टर के मैदान पर 71 गेंदों पर 148 रनों की विध्वंसक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 17 छक्के शामिल रहे. इयोन मोर्गन एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा 17 छक्के ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ यह वनडे मैच 150 रन से जीता था.

2. रोहित शर्मा (भारत)

रोहित शर्मा ने 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेयडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 गेंदों में शानदार 209 रनों की पारी खेली थी. रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 12 चौके और 16 छक्के उड़ाए थे. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच 57 रनों से जीता था.

3. एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने 18 जनवरी 2015 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए जोहानिसबर्ग वनडे मैच में 44 गेंदों पर 149 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 16 छक्के शामिल रहे. दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ यह वनडे मैच 148 रन से जीता था. एबी डिविलियर्स ने इस दौरान वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक 31 गेंदों में ठोका था.

4. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के घातक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 24 फरवरी 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए वनडे वर्ल्ड कप मैच में 147 गेंदों पर 215 रनों की कातिलाना पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 16 छक्के शामिल रहे. वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ यह वनडे मैच 73 रन (DLS Method) से जीता था.

5. जसकरन मल्होत्रा (संयुक्त राज्य अमेरिका)

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के विकेटकीपर बल्लेबाज जसकरन मल्होत्रा ने 9 सितंबर 2021 को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में 124 गेंदों पर 173 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 16 छक्के शामिल रहे. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ यह वनडे मैच 134 रन से जीता था.